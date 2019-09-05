Общество
REGNUMМедведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей
Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Медведев.
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Политика
Аксенов посоветовал Зеленскому приехать в Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому приехать в Крым и услышать мнение жителей о том, хотят ли они вернуться в состав Украины.
РИА Новости 16:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Шоу-бизнес
Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей
Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует приобрести на Бали виллу стоимостью 20 миллионов рублей.
Вечерняя Москва 20:57
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
В.Соловей― Политическая ситуация в России начнет меняться очень быстро.
Эхо Москвы 15:15
Общество
Во Франции суд разрешил петуху Морису кукарекать ранним утром
Во Франции суд утвердил решение по делу местного петуха Мориса, позволив животному кукарекать ранним утром.
Актуальные Новости 20:06
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Общество
Власти Приморья «втихую» урезали районный коэффициент
С 1 января 2020 года районный коэффициент на территории Приморского края будет применяться 1,2 вместо нынешнего — 1,3, который оставят только для жителей территорий, приравненных к Крайнему Северу, а также в сёлах и посёлках приграничной 30-километровой зоны.
REGNUM 20:47
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Общество
Кейт Миддлтон снова выбрала платье в стиле принцессы Дианы
Как рассказывает Рeople, Кейт вдохновлена не только стилем Дианы, но и примером по воспитанию детей.
Телепрограмма 17:16
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Общество
Греф призвал отменить школьные экзамены
Экзамены лишают желания учиться, считает глава Сбербанка Герман Греф.
РИА Новости вчера в 22:07
Экономика
Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей
Сбербанк не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил президент Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 04:43
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Наука
Безбилетные пассажиры
По словам Светланы Поддубко из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, после вскрытия крышки прибора оказалось, что он вышел из строя из-за размножения плесневых грибов на изоляции проводов: она была практически разрушена, а на проводах наблюдались многочисленные наросты синего цвета (предположительно, окислы меди), из-за которых и произошло замыкание.
N+1 03 сентября в 04:27
Политика
Путин предложил увеличить выплаты врачам и учителям на Дальнем Востоке
Создать медицинский кластер на Дальнем Востоке и удвоить выплаты для врачей и учителей, приехавших в регион по программе "Земский доктор" и "Сельский учитель", предложил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российская газета 04:01
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь 15:12
Армия и оружие
США перебросили в Европу стратегический бомбардировщик
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress американских ВВС, способный нести ядерные бомбы и крылатые ракеты, переброшен на авиабазу Фэрфорд в Великобритании.
Известия 16:34
Политика
В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров с Россией
В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг во Владивостоке.
Вести.Ru 20:10
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Технологии
Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
Экономика
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен
Производители удобрений пожаловались в ФАС на рост цен Производители удобрений, в собственности у которых — более 20 тыс. железнодорожных вагонов, вновь подняли тему высоких цен на цельнокатаные колеса (ЦКК).
Коммерсантъ 13:32
Футбол
Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»
Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Общество
Самый опасный город России находится в Ростовской области
Вести.Ru 03 сентября в 11:40
Общество
Жителей Приморья предупредили о приближении тайфуна «Линлин»
Тропический шторм «Линлин», движущийся от Филиппинских островов в северном и северо-западном направлении, может принести ливневые дожди в Приморье.
Профиль 03 сентября в 05:38
Гаджеты
Apple запланировала добавить на дисплей iPhone сканер отпечатка пальца
Американская корпорация Apple разрабатывает технологию, которая позволит добавить на дисплей iPhone функцию распознавания отпечатка пальца владельца.
Известия 11:05
Наука
Заикнемся о мышах
Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Общество
Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец
Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Авто
ГАЗ создаст преемника «Валдая»
Горьковский автозавод работает над новым поколением среднетоннажного грузовика ГАЗ-3310 "Валдай".
Российская газета 10:00