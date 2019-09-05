Общество

REGNUMREGNUMМедведев выделил деньги на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Из Резервного фонда правительства РФ будут выделены деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами, которые не производятся в России. Об этом на своей странице в Facebook написал Дмитрий Медведев.
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