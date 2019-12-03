Решение по вопросу о снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч пока не принято. Об этом во вторник заявил председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время приема граждан в центральном офисе партии в Москве.

с чего всё началось

Премьер-министр РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что поручит МВД и вице-премьеру Максиму Акимову еще раз проработать вопрос о возможном снижении нештрафуемого порога превышения скорости с 20 километров в час до 10 километров в час.

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