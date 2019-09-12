Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев поручит создать новую систему управления финансами

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 10:48, Вашингтон
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