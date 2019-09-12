Экономика
ВедомостиМедведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
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Медведев: Минфин и МЭР к 1 октября подготовят концепцию новой системы управления финансами
Будущее России. Национальные проекты09:12
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Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
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Глава ВТБ предложил освободить от налогов малоимущих россиян
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц.
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Неизвестный совершил злонамеренное проникновение на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате чего нанесен ущерб недвижимости и автопарку.
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К условиям, которые должны излагаться в табличной форме, ЦБ РФ решил отнести сумму, срок, ставку кредита, способ выплат, платные услуги, размер штрафов и пени за просрочку, а также сведения о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.
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Нетаньяху предупредил Россию об угрозе со стороны Ирана
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает в ближайшее время обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным сроки проведения встречи в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) .
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Шоу-бизнес
Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли
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