Общество
Российская газетаМедведев пошутил на тему новогодних праздников, процитировав Чехова
Вручение премий правительства в области средств массовой информации традиционно проходит в День российской печати, который, так получилось, в нашей стране выпадает на канун Старого Нового года.
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Политика
Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»
Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
Общество
Nissan готовит план возможного выхода из альянса с Renault
Общество
В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка
Политика
СБ ООН по инициативе РФ обсудит доклад ОЗХО по инциденту в Сирии
Россия выступила с инициативой проведения 20 января встречи Совета Безопасности ООН для обсуждения доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийской Думе.
Общество
ФАС проверит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность повышения стоимости архивных тарифов сотовыми операторами, передает ТАСС со ссылкой на руководителя ведомства Анатолия Голомолзина.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Наука
Учёные: Температура Мирового океана повышается с рекордной скоростью
В 2019 году температура Мирового океана повышалась стремительными темпами, что доказало "бесспорное и прогрессирующее" нагревание планеты Земля.
Политика
Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью
Политолог Александр Рар связал с местью отказ польских властей пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-летней годовщины освобождения Освенцима.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Гаджеты
Эксперт назвал лучшее время для покупки смартфонов
Новогодние распродажи являются не самым выгодным временем для приобретения новых гаджетов.
Спорт
На этапе Кубка мира в Дрездене состоится лыжный спринт
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии
Основными вопросами проходивших 13 января в Москве переговоров являлись параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром.
Общество
Каналы Венеции пересохли после сильного наводнения
Как уточняет Corriere dеl Veneto, вода ушла до отметки 50 см ниже уровня моря. В ноябре город столкнулся со страшным потопом.
Общество
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам Kia
Компания Kia начала отгрузку новых компактных кроссоверов Kia Seltos российским дилерам.
Происшествия
На мосту в Кемерове произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Кемерове на автомобильном мосту сегодня утром, 14 января, произошло массовое ДТП. По данным VSE42.Ru, столкнулись семь машин.
Гаджеты
AMD представила процессоры Athlon 3000 Gold и 3000 Silver
Пока что представлены только две модели: Athlon Gold 3150U и Athlon Silver 3050U.
Технологии
«Ростелеком» обновил мобильное приложение «Биометрия»
"Ростелеком" запустил новую версию приложения "Биометрия" для мобильных устройств, работающих на операционной системе Android и iOS, которое позволяет открыть счет, вклад или получить кредит, не посещая банк.
Экономика
Кудрин назвал объемы краж из федерального бюджета России
Счетная палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2–3 млрд рублей в год.
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский в своем инстаграме пошутил про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Согласно информации некоторых российских СМИ, известную борющуюся в последнее время с раком головного мозга 48-летнюю актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Космос
Ученые раскрыли главную загадку Солнечной системы
Ученые предложили решение загадки Солнечной системы – условной границы, разделяющей скалистые планеты и газовых гигантов.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Происшествия
В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа
Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Экономика
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Фигурное катание