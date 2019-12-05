Политика

Российская газетаРоссийская газетаМедведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова. В своем вопросе про интернет и телевидение он упомянул про "тандем". Медведев в ответ тоже решил пошутить.
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с чего всё началось
Российский премьер Дмитрий Медведев обменялся шутками с комиком, резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым в ходе ежегодного итогового интервью
 российским телеканалам.
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Comedy Club c Дмитрием Медведевым: «Недоумение и раздражение»

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