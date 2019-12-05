с чего всё началось

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе ежегодного интервью российским телеканалам пошутил про Гарика Харламова, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова. В своем вопросе про интернет и телевидение он упомянул про "тандем". Медведев в ответ тоже решил пошутить.

Медведев пошутил про Харламова в ответ на вопрос Батрутдинова

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