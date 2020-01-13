Общество
ВедомостиМедведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства. В ближайшее время выйдет еще один документ почти по 3600 актам СССР правительственного уровня.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене 1259 устаревших правительственных актов в рамках механизма "регуляторной гильотины".ТАСС06:23
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