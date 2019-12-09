Общество
Российская газетаМедведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов
Еще в 17 субъектах Российской Федерации региональные операторы, обслуживающие 14 миллионов человек, рискуют прекратить свою деятельность. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.
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Политика
В Париже начался нормандский саммит
Хоккей
Перенос чемпионата мира по хоккею из России назвали невозможным
Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель высказался о переносе мужского, женского и молодежного чемпионатов мира из России.
Политика
Путин и Зеленский впервые вместе показались на публике
Общество
SIPRI сообщил о снижении доли России на мировом рынке оружия
Общий объем мирового рынка оружия и военных услуг в 2018 году составил $420 млрд, что на 4,6% превышает показатель предыдущего года, следует из отчета Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
Авто
General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом
Американская компания General Motors (GM) выйдет из капитала GM-AVTOVAZ, долей в котором она владела с 2001 года, следует из сообщения АвтоВАЗа.
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске обвинил Дмитрия Шепелева в растрате наследства
Копылов, в свою очередь, обвинил Шепелева в растрате наследства Жанны Фриске.
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Общество
Умер бывший глава ФРС США Пол Волкер
Бывший глава Федеральной резервной системы США Пол Волкер ушел из жизни в 92 года, сообщает Associated Press .
Армия и оружие
Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол
В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Общество
В Гидрометцентре объяснили декабрьские погодные аномалии
Погодные аномалии в России связаны с необычным для этого времени года перемещением теплого атлантического воздуха.
Спорт
Глава ОКР назвал «чрезмерными» санкции WADA
Санкции WADA в отношении России являются «чрезмерными и нелогичными». Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве
Российская балерина Анастасия Волочкова недавно разместила видео на своей странице в Instagram, как она учится готовить плов для возлюбленного.
Наука
В Китае вывели гибрид обезьяны и свиньи
Китайским генетикам удалось создать гибрид свиньи и обезьяны, предназначенный для выращивания в перспективе человеческих органов.
Наука
Сверхтекучая темная материя не выдержала проверку Млечным Путем
Астрофизики использовали данные по динамике Млечного Пути для сравнения стандартной гипотезы о гало из холодной темной материи с альтернативной идеей, которая предполагает сверхтекучие свойства данной субстанции на масштабах галактик.
Хоккей
Овечкин прокомментировал решение ВАДА
Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал ситуацию с решением Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении России.
Общество
Эксперт оценил монету, которую петербуржец продает за миллиард рублей
Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале «Авито» монету номиналом два рубля, запросив за нее миллиард рублей.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Кино
Фильмы Disney собрали за год более $10 млрд
Общество
В ПФР назвали условие приостановки выплаты пенсии
Выплату пенсии могут приостановить, если гражданин не подтвердил факт регистрации по месту получения средств, пишет "Российская газета" со ссылкой на ПФР.
Футбол
Перенесенный матч «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля
Матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» пройдет 23 февраля. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.
Политика
Премьер Финляндии стала самой молодой главой правительства в мире
Санна Марин, которой в ноябре исполнилось 34 года, возглавит кабинет министров Финляндии и станет самым молодым премьером в мире.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Общество
Илон Маск прокатился за рулем бронированного электропикапа
Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск съездил в ресторан в Малибу на своем новом изобретении — бронированном пикапе Tesla Cybertruck.
Гаджеты
Android 10 с One UI 2 вышла для смартфонов Samsung Galaxy S10 в России
Samsung для российских владельцев Galaxy S10, S10+ и 10e начала распространять Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2. Позже обновление до новой ОС получат владельцы Galaxy Note10 и Note10+.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Футбол
В «Милане» и «Болонье» ждут решения Ибрагимовича
Итальянские "Болонья" и "Милан" ждут решения шведского форварда Златана Ибрагимовича о том, где он продолжит карьеру.