Общество

Российская газетаРоссийская газетаМедведев потребовал не допустить остановки работы мусорных операторов

Еще в 17 субъектах Российской Федерации региональные операторы, обслуживающие 14 миллионов человек, рискуют прекратить свою деятельность. Премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал от губернаторов принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить такие сценарии.
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Медведев спросил с отстающих от мусорной реформы губернаторов

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