Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.

Медведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Политика Макрон назвал сроки проведения нового нормандского саммита Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый саммит в нормандском формате планируется провести через четыре месяца.

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Политика Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.