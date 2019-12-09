Общество
Московский КомсомолецМедведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО
Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
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Политика
Макрон назвал сроки проведения нового нормандского саммита
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что новый саммит в нормандском формате планируется провести через четыре месяца.
Экономика
Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами
Если каждый неформально занятый получает среднюю для своего региона зарплату, недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. — 0,9 трлн руб. доходов от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) и 2 трлн руб. страховых взносов во внебюджетные фонды, оценили экономисты.
Спорт
ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
Футбол
Геннадий Орлов: «Дзюба находит в себе резервы, насилует себя»
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением по поводу оскорблений болельщиков в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Армия и оружие
Универсальная замена СВД: новую снайперскую винтовку РФ оценили в США
Американские СМИ заинтересовались новой российской снайперской винтовкой Чукавина (СВЧ), которая со временем должна заменить привычную СВД.
Здоровье
ОНФ направит президенту и министру здравоохранения предложения по поддержке ЦРБ
Выработанные предложения будут направлены в Администрацию Президента России, лидера ОНФ Владимира Путина и в Минздрав.
Политика
Зеленский отказался от предложения Путина по выборам в Донбассе
Источник издания в украинской делегации рассказал, что Путин настаивал на передаче контроля над границей после проведения выборов в неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Политика
Зеленский перешел на саммите на русский язык
Что хотел сказать Зеленский, демонстрацией знания русского языка непонятно.
Здоровье
Даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск возникновения рака
Принято считать, что небольшое количество спиртного не только не навредит здоровью человека, но и принесет пользу.
Игры
SEGA выпустит ремастеры Bayonetta и Vanquish на PS4 и Xbox One
SEGA анонсировала ремастеры Bayonetta и Vanquish для PlayStation 4 и Xbox One.
Кино
Как снимали фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2»
Фильм «Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел 2» о зимних приключениях полицейских элитного района Москвы обещает быть такой же искрометной по части и юмора и душевной комедией, как и первая часть.
Политика
Зеленский заявил, что Украина никогда не уступит свои территории
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече по итогам саммита "нормандской четвёрки" заявил, что Незалежная не уступит свои территории.
Политика
Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»
Шоу-бизнес
Сестра Фриске рассказала, как Шепелев вел себя во время болезни певицы
Сестра Жанны Фриске Наталья рассказала, как муж певицы – телеведущий Дмитрий Шепелев – вел себя после известия о болезни.
Политика
Путин: особый статус Донбасса должен быть закреплен в конституции
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости закрепления статуса Донбасса на законодательном уровне.
Политика
Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине
В среду стало известно, что МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников российского посольства в Берлине в связи с делом об убийстве гражданина Грузии.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
По версии Дебружа худшим фильмом стала адаптация мультфильма студии «Дисней» «Дамбо» Тима Бертона.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии
По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
Общество
В московском медцентре 5 лет живет здоровая девочка, рожденная на 26-й неделе
Девочка родилась в 2014 году на 26-й неделе беременности, но не провела дома больше недели.
Энергетика
Обречен на банкротство: «Нафтогаз» подготовил «Газпрому» ловушку
Новая компания "Оператор газотранспортной системы Украины", с которой "Газпрому" предстоит заключить договор о транзите, заведомо обречена на банкротство.
Экономика
Сети АЗС в Приморье сообщили о дефиците дизеля и бензинов
Сети АЗС в Приморье сообщили о нехватке дизеля и бензина в регионе, связанной с отсутствием топлива у поставщика - "Роснефти", ее дочка - "РН-Востокнефтепродукт" - при этом отмечает рост продаж дизельного топлива независимым сетям на фоне растущего спроса.
Здоровье
Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Политика
Меркель рассказала о договоренностях по «формуле Штайнмайера»
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран нормандской четверки договорились придерживаться "формулы Штайнмайера" для урегулирования в Донбассе.
Общество