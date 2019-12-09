Общество

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМедведев потребовал объяснить неготовность регионов к реформе с ТБО

Глава правительства потребовал от губернаторов объяснить причины «плохой или даже критической» ситуации, в которой находится система обращения с твердыми бытовыми отходами в этих частях России.
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