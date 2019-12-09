Общество

ИзвестияИзвестияМедведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.
Читать в источнике
Комментировать39

Подробнее о событии

Медведев раскритиковал 8 регионов за неготовность системы обращения с отходами

Говорит Москва08:57

Медведев потребовал не допустить остановки работы региональных мусорных операторов

Интерфакс09:50

Медведев потребовал объяснить задержку реформы по переработке ТБО

Известия09:08

Медведев спросил с отстающих от мусорной реформы губернаторов

Lenta.ru10:08

Медведев потребовал объяснений у губернаторов регионов не готовых к началу реформы с ТБО

ТАСС08:53

Медведев: ряд регионов не успеют изменить систему обращения с отходами

РИА Новости08:48

Медведев требует от регионов быстрее принять новую схему работы с мусором

REGNUM08:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 15:37, Ашберн
Политика

Путин остался доволен переговорами с Зеленским

News.ru 15:17
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня 14:17
Происшествия

Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти

С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс 03:41
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском 14:45
Политика

Путин рассказал о впечатлениях от первой встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что остался доволен встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РИА Новости 15:07
Политика

Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента

Что Путин Владимир Владимирович обозначит какого-то человека или каких-то людей, которым он доверяет, и порекомендует его в качестве своего преемника.
РИА Новости 12:54
Футбол

Ионов забил второй гол «Спартаку»

На 22-й минуте отличился казахстанский хавбек Бахтиер Зайнутдинов.
ProstoProSport вчера в 12:18
Авто

Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8

Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.
Автоновости дня 12:29
Гаджеты

HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году

В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
MobiDevices 04:10
Политика

В Финляндии появится самый молодой премьер-министр в мире

Служба новостей Yle сообщает, что Санна Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Inc-news.ru 14:15
Общество

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества

Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 08:05
Политика

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились на совещание

Советники лидеров «нормандской четверки» удалились из основного зала переговоров, чтобы внести правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.
REGNUM 13:07
Политика

Зеленский принес на саммит в Париже «шпаргалку» на русском языке

Президент Украины Владимир Зеленский принес на переговоры в «нормандском формате» бумагу с рукописным текстом на русском языке.
Известия 15:09
Авто

General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом

Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.
РБК 13:20
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.
Kurgan.ru вчера в 23:27
Политика

Путин и Зеленский обсуждают совместную декларацию

ТАСС 14:12
Происшествия

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве сестры

Жителя Новой Москвы задержали по подозрению в убийстве старшей сестры, в квартире подозреваемого обнаружены курительные смеси.
RT на русском 12:16
Политика

Крымские татары оценили отчет ООН о «нарушении» прав человека в Крыму

«Нарушения прав людей», а именно крымских татар, которые, по словам бежавших лидеров «Меджлиса»*, происходят в Крыму — это уголовное преследование экстремистов.
Вести Крым 09:49
Футбол

«Васко да Гама» претендует на защитника «Зенита» Дугласа Сантоса

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос может продолжить карьеру у себя на родине в Бразилии. Об этом сообщают бразильские СМИ.
Metaratings 13:43
Культура

Анна Нетребко открыла новый сезон в миланском театре «Ла Скала»

В субботу, 7 декабря, в миланском театре «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини «Тоска».
Театрал 07 декабря в 18:48
Политика

В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм

Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.
Газета.Ru 15:22
Здоровье

Что ухудшает психическое здоровье детей

Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.
Парламентская газета вчера в 23:00
Политика

Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа

ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.
РБК 14:38
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава отменила свадьбу

Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.
Экспресс газета 04:37
Спорт

WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Газета.Ru 05:22
Экономика

На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09:30
Армия и оружие

Россия развернет над Арктикой противовоздушный купол

В сентябре 2019 года первым комплексами С-400 оснастили полк на острове южного архипелага Новая Земля.
Профиль 05:32
Политика

«Ъ» узнал о жесткой позиции России перед встречей в Париже

Газета «Коммерсантъ» сообщила, что Россия занимает жесткую позицию перед встречей «нормандской четвёрки».
Мой Брянск вчера в 23:57
Спорт

Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях и их проведения.
Ruposters.ru 08:45
Как работают Яндекс.Новости?
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное