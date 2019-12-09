Реформа по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) не начнется в срок в ряде регионов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник, 9 декабря, потребовав у губернаторов объяснений.

Происшествия Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии достигло пяти С новозеландского острова Уайт-Айленд, где днем в понедельник началось извержение вулкана, вывезли тела пяти погибших, заявил TVNZ представитель местной полиции Джон Тимс.

Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».

Авто Объявили российские цены на внедорожник GAC GS8 Китайский GAC Motor представил в России свою первую модель – внедорожник GAC GS8, который поступит в продажу уже завтра, 10 декабря.

Гаджеты HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.

Общество Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества Роспотребнадзор предупредил о новом виде мошенничества – граждане по почте получают постановления, вынесенные якобы Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, о назначении административного наказания и требовании уплатить штраф, сообщается на сайте ведомства.

Авто General Motors вышла из совместного предприятия с АвтоВАЗом Американская компания General Motors (GM) выходит из совместного предприятия GM-АвтоВАЗ, выпускающего в Тольятти внедорожники Chevrolet Niva, сообщила в понедельник пресс-служба АвтоВАЗа и подтвердил представитель GM.

Общество В России намерены запретить взыскание долгов с пенсий Минэкономразвития выступило с инициативой запретить взыскивать долги с пенсий россиян, а если в должниках оказался работающий человек, то при взыскании долгов оставлять ему прожиточный минимум.

Политика В ЕС создадут аналогичный «акту Магнитского» санкционный механизм Глава европейской дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС приступил к созданию санкционного инструмента в сфере прав человека, аналогичного "акту Магнитского" в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

Здоровье Что ухудшает психическое здоровье детей Как ранее пояснил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, одна из главных причин ухудшения психического здоровья детей — крайне агрессивная социальная и информационная среда.

Политика Минюст США опубликовал доклад о слежке за штабом Трампа ФБР опубликовало расследование о связях предвыборного штаба Дональда Трампа с властями 31 июля 2016 года, следует из доклада генинспектора Минюста США Майкла Хоровица, опубликованного (*pdf) на сайте бюро, пишет CNN.

Шоу-бизнес Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава отменила свадьбу Екатерина Варнава высказалась о свадьбе с возлюбленным.

Экономика На Дальнем Востоке появится ипотека под 2% годовых Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.