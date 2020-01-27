Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании бюро высшего совета партии отметил, что политическая сила поддержала новое правительство, а значит несет за него ответственность перед всеми гражданами страны.

Общество Конституционный суд постановил пересмотреть приговор Котову Конституционный суд обязал суды пересмотреть дело осужденного за нарушения на митингах Константина Котова.

Политика Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.

Политика Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Общество Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.

Политика Трамп: демократы сами считают импичмент обманом Глава американского государства Дональд Трамп придерживается мнения, что его политические противники из Демократической партии сами считают расследование в рамках процедуры импичмента обманом.

Шоу-бизнес Отец Меган Маркл обвинил дочь в причинении вреда королевской семье Отец Меган Маркл в новом интервью обвинил дочь и её супруга принца Гарри в причинении вреда королевской семье своим решением покинуть Великобританию и отказаться от государственных привилегий.

Общество В Москве начался самый сильный с начала зимы снегопад Обещанный синоптиками самый сильный с начала зимы снегопад начался в Москве в ночь на вторник, 28 января, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

Общество Число жертв коронавируса превысило 100 человек Число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, в провинции Хубэй превысило 100 человек.

Экономика Средняя сумма автокредита в РФ достигла максимума Средняя сумма автокредита в России, увеличившаяся по итогам 2019 года на 9,2%, достигла своего максимума в размере 769 тысяч рублей.

Политика Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Здоровье Приморье получило тест-системы для диагностики коронавируса Приморье в числе первых регионов получило тест-системы для оперативного диагностирования коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Здоровье Группа туристов вернется 29 января в Приамурье из китайского Хайнаня Как сообщалось, китайский международный пункт пропуска в Хэйхэ принял решение продлить новогодний отдых своим сотрудникам из-за сложной ситуации с распространением коронавируса, пассажирские и грузовые перевозки между Китаем и Приамурьем возобновятся только 1 февраля.

Происшествия В Алжире разбился истребитель Су-30 По данным телеканала "Аль Нахар", речь идет об истребителе Су-30 российского производства. Экипаж в составе двух человек погиб.

Армия и оружие Американские войска полностью отрезали Россию от военной авиабазы в Сирии Следует уточнить, что недавно появилась информация о том, что американские военные предоставили России доступ к военному аэродрому в Эль-Камышли, однако, из-за блокирования дорог, российским транспортным средствам приходится совершать многокилометровый крюк, однако, с учётом появления здесь военной базы ВС США, специалисты полагают, что доступ к аэродрому в Эль-Камышли будет полностью закрыт.