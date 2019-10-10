Экономика

РБКРБКМедведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми. Об этом он заявил на заседании правительства, передает «РИА Новости».
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Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг»

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