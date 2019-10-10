Экономика
РБКМедведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал банки устранить комиссии при переводе средств между российскими регионами и счел их в принципе недопустимыми. Об этом он заявил на заседании правительства, передает «РИА Новости».
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новости06:15
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