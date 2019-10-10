Экономика
Lenta.ruБанковские переводы захотели сделать доступнее для россиян
Комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию недопустимой.
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МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новости06:15
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REGNUM вчера в 07:00
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В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
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Lenta.ru вчера в 16:31
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В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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