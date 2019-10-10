МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

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Комиссии при переводе денег между российскими регионами в рамках одного банка должны быть устранены. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Глава правительства назвал нынешнюю ситуацию недопустимой.

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