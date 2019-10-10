Экономика

СаминвесторСаминвесторМедведев потребовал отменить банковский роуминг

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

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Кабмин одобрил отмену «банковского роуминга» в России

Аргументы и Факты03:40

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Кабмин одобрил отмену комиссий за банковские переводы между регионами

News.ru02:46

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

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Кабмин одобрил проект закона об отмене «банковского роуминга»

Life.ru03:20

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55
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Политика

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В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
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Происшествия

В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

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Черноморский флот взял на сопровождение вошедший в южную часть акватории Черного моря эсминец УРО-ПРО ВМС США - МО РФ.
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Армия и оружие

Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по действиям Турции в Сирии

Россия выступила против американского заявления в Совбезе ООН по ситуации вокруг действий Турции на северо-востоке Сирии, сообщил источник РИА Новости.
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