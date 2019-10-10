Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

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Кабмин одобрил отмену «банковского роуминга» в России

Аргументы и Факты03:40

Кабмин одобрил проект закона об отмене «банковского роуминга»

Life.ru03:20

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Комсомольская правдавчера в 10:48

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Кабмин одобрил отмену комиссий за банковские переводы между регионами

News.ru02:46

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55
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Армия и оружие

США направят в Саудовскую Аравию тысячи военных

РИА Новости вчера в 12:15
Происшествия

Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика

Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии

РИА Новости 02:03
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Происшествия

Мать предполагаемого убийцы саратовской девочки защитила своего сына

Ольга Туватина, мать подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой в Саратове, охарактеризовала своего сына как хорошего и работящего человека.
БИЗНЕС Online 02:15
Происшествия

В подмосковных Химках нашли тела двух стюардов

МИР 24 10 октября в 07:08
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Авто

Появилась информация о кроссовере Kia Seltos для России

Новый компактный кроссовер KIA Seltos, чьи продажи начнутся в России в 2020 году, приедет к нам в пяти комплектациях с двумя бензиновыми двигателями и двумя коробками передач.
Автоновости дня 10 октября в 10:36
Авто

Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов

Кстати, лимузин Senat L700 и минивэн Arsenal уже участвуют в дорожных тестах, а работы над созданием внедорожника Komendant, который должен дебютировать в конце лета 2020-го, идут полным ходом.
Новые автомобили вчера в 07:29
Экономика

Минпромторг не нашел оснований для роста цен на воду

Ранее газета "Известия" сообщила о письме "Опоры России" главе Минпромторга Денису Мантурову, где говорилось о риске перебоев в поставках импортной бутилированной воды и росте цен на такую продукцию.
Российская газета 09 октября в 00:30
Происшествия

Прокуратура выяснит причины смещения свай жилого дома в Салехарде

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа проводит проверку после смещения свайного основания жилого двухэтажного дома в Салехарде, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
РИА Новости 03:33
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Общество

Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии.
РИА Новости 03:40
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета вчера в 16:32
Футбол

Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии над англичанами

Чешский полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал назвал исторической победу сборной Чехии по футболу над командой Англии в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 03:33
Здоровье

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Транспорт

Минтранс и МВД подготовят поправки в ПДД о самокатах и гироскутерах

МВД России и Министерство транспорта в течение двух недель подготовят проект поправок в правила дорожного движения об использовании электросамокатов и гироскутеров.
РБК вчера в 22:49
Происшествия

В Красном море взорвали иранский танкер

В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Политика

В Раде указали на главную ошибку Зеленского

Влаченко считает, что для разрешения конфликта на востоке страны президенту следует опираться совершенно на иные соглашения.
ФедералПресс 02:01
Общество

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Армия и оружие

ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
РБК вчера в 18:50
Футбол

Джеррард может покинуть «Рейнджерс» и перебраться в Турцию

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может покинуть команду и возглавить «Бешикташ», сообщает турецкий журналист Мехмет Демирколь.
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Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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РИА Новости 10 октября в 11:33
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Николай Алексахин закончил первый бой в США досрочной победой техническим нокаутом над канадцем Джесси Родсоном.
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Политика

Стрелкова оскорбил брат Чубайса

Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
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Семья Заворотнюк опровергла сообщения о ее состоянии

Сообщения СМИ о предкоматозном состоянии Анастасии Заворотнюк являются ложью, говорится в официальном аккаунте актрисы в инстаграме.
РИА Новости вчера в 11:07
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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево опоздавший на рейс пассажир устроил погром.
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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала

В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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В России могут запретить «грязное» пальмовое масло

Пальмовое масло попадает в Россию, далее проходит переработку в маргарин и жиры, которые активно используют в пищевой промышленности.
ГЛАС.RU 10 октября в 01:58
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