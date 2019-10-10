Экономика

СаминвесторСаминвесторМедведев потребовал отменить банковский роуминг

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

Подробнее о событии

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Комсомольская правдавчера в 10:48

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

Ведомости10 октября в 08:44

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

РБК10 октября в 06:27

Медведев призвал отменить «банковский роуминг»

RT на русском10 октября в 06:27

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк сделала заявление

ТК Звезда вчера в 11:53
Наука

Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно

Австрийские исследователи провели новый эксперимент по объяснению квантовой суперпозиции, заставив гигантскую молекулу быть в двух точках одновременно.
Discover24 09 октября в 03:15
Происшествия

Адвокат сообщил об уголовном деле против экс-губернатора Дубровского

Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
Футбол

Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии

Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
Спорт-Экспресс вчера в 13:00
Происшествия

Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове

В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 вчера в 02:46
Происшествия

В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника

РБК вчера в 11:55
Футбол

Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru 10 октября в 17:02
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
Автоновости дня 09 октября в 02:42
Происшествия

В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек

В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском вчера в 23:15
Авто

Nissan отзывает в РФ почти 162 тысячи автомобилей

Проблемы с подушкой безопасности стали причиной для отзыва 162 тысяч автомобилей марки Nissan на российском рынке.
Экономика сегодня 09 октября в 07:29
Общество

На Курилах ожидают ураганные ветра

Отголоски обрушившегося на Японию тайфуна проявятся на южных Курилах обильными дождями и ураганными ветрами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:35
Спорт

Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
RT на русском вчера в 13:19
Технологии

Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке

Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru вчера в 14:42
Политика

Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского

РБК вчера в 05:46
Космос

Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос

«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус вчера в 11:45
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие

Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии

«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
RT на русском вчера в 20:21
Кино

Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Известия вчера в 20:13
Армия и оружие

Эрдоган объявил начало турецкой военной операции в Сирии

Газета.Ru 09 октября в 11:16
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России

Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес

Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки

Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 10 октября в 08:10
Кино

Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»

Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru вчера в 06:39
Происшествия

В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

Газета.Ru вчера в 10:32
Наука

Боевую летающую тарелку создали в Китае

Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости вчера в 01:34
Экономика

Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн

Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Здоровье

Минздрав назвал лидеров по заболеваемости алкоголизмом среди регионов

На втором месте расположилась Якутия. В данном регионе на десять тысяч населения приходится 23 человека с данным заболеванием.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Политика

Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК вчера в 20:11
Общество

В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены

Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Гаджеты

Oppo представила новый смартфон Reno Ace

Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей 10 октября в 10:39
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