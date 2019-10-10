Экономика
СаминвесторМедведев потребовал отменить банковский роуминг
Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новости10 октября в 06:15
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Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка
Финмаркет10 октября в 05:55
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено вчера в 23:48, Ашберн
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Физики заставили молекулу быть в двух точках одновременно
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Discover24 09 октября в 03:15
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Утверждается, что ущерб по делу оценивается в 20 млрд руб. По словам Трунова, уголовное дело в отношении экс-губернатора принял к производству Следственный департамент МВД, так как Дубровский "уже не является спецсубъектом".
РБК вчера в 15:09
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Маркизио резко высказался о бомбардировке Турцией Сирии
Бывший полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио в резкой форме прокомментировал бомбардировки Турцией территории Сирии, которую удерживают курды.
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Тело пропавшей девочки обнаружили в Саратове
В Саратове был задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки, сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
Саратов24 вчера в 02:46
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Нидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча.
Soccer.ru 10 октября в 17:02
Авто
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В Бурятии при пожаре в жилом доме погибли пять человек
В посёлке Саган-Нур в Мухоршибирском районе Бурятии произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей.
RT на русском вчера в 23:15
Авто
Nissan отзывает в РФ почти 162 тысячи автомобилей
Проблемы с подушкой безопасности стали причиной для отзыва 162 тысяч автомобилей марки Nissan на российском рынке.
Экономика сегодня 09 октября в 07:29
Общество
На Курилах ожидают ураганные ветра
Отголоски обрушившегося на Японию тайфуна проявятся на южных Курилах обильными дождями и ураганными ветрами, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
REGNUM вчера в 23:35
Спорт
Нагорный завоевал золото в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
RT на русском вчера в 13:19
Технологии
Роскомнадзор сообщил: Sony PlayStation не нуждается в российском рынке
Пресс-конференция между Роскомнадзором и студентами внесла ясность в ситуацию между Sony PlayStation и российским сегментом рынка.
Goroday.ru вчера в 14:42
Политика
Лукашенко попросил глав СНГ не дать свергнуть Зеленского
РБК вчера в 05:46
Космос
Космонавт Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос
«Лично мое глубокое убеждение, что в дальний космос полетят генно-модифицированные люди», - приводит «Интерфакс» слова Кононенко, сказанные им на «круглом столе» в МГТУ имени Баумана.
Ридус вчера в 11:45
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Армия и оружие
Пентагон: военные не пострадали при обстреле с позиций Турции в Сирии
«США по-прежнему выступают против военной операции Турции в Сирии и решительно возражают против военных действий Турции вне зоны безопасности и в районах, в которых, как известно турецким военным, присутствуют силы США», — подчеркнули в американском оборонном ведомстве.
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Кино
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Известия вчера в 20:13
Армия и оружие
Эрдоган объявил начало турецкой военной операции в Сирии
Газета.Ru 09 октября в 11:16
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Яна Рудковская примерила настоящее платье диснеевской Золушки
Яна Рудковская обзавелась этим платьем специально для рекламы нового ледового шоу «Золушка».
SM News 10 октября в 08:10
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
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В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Газета.Ru вчера в 10:32
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Боевую летающую тарелку создали в Китае
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Sibnet Новости вчера в 01:34
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК вчера в 04:06
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Здоровье
Минздрав назвал лидеров по заболеваемости алкоголизмом среди регионов
На втором месте расположилась Якутия. В данном регионе на десять тысяч населения приходится 23 человека с данным заболеванием.
Политическая Экспертиза вчера в 03:43
Политика
Трамп объявил об отставке и.о. министра внутренней безопасности США
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн уходит в отставку, сообщил в Twitter американский президент Дональд Трамп.
РБК вчера в 20:11
Общество
В Японии из-за тайфуна «Хагибис» один человек погиб, пятеро ранены
Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает NHK.
РИА Новости вчера в 23:13
Гаджеты
Oppo представила новый смартфон Reno Ace
Компания Oppo обрадовала поклонников бренда довольно мощным пополнением. Фирма представила публике новый игровой смартфон Reno Ace.
Территория новостей 10 октября в 10:39