Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 06:15
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Медведев призвал отменить комиссии при денежных переводах между регионами
Московский Комсомолецвчера в 14:33
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