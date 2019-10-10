Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 06:15
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Армия и оружие
Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Коммерсантъ 06:12
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Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове признался
35-летний Михаил Туватин, задержанный по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Саратове, признался в содеянном.
Газета.Ru 06:12
Политика
Путин рассказал, как относится к либерализму
«Ничего против либерализма не имею, но у нас есть свои традиции, веками устоявшиеся культурные формы взаимодействия», — напомнил Путин.
Телеканал 360° 05:51
Общество
Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру
Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.
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Общество
Исторические здания СПбГУ при переезде в Пушкин останутся за вузом
Как рассказал проректор университета по экономическому развитию Михаил Кудилинский, первым зданием, которое будет построено на территории кампуса, станет университетская клиника.
КП - Санкт-Петербург вчера в 12:27
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
В июне в иранских водах Оманского залива были атакованы два нефтяных танкера. Один из них перевозил нафту, другой вез груз метанола.
Lenta.ru 02:42
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Якутский шаман Александр Габышев решил возобновить поход на Москву
Афиша Daily вчера в 11:35
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Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Наука
Боевую летающую тарелку создали в Китае
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект.
Sibnet Новости 01:34
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Piter.tv 04:26
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
REGNUM вчера в 04:20
Политика
WSJ назвала имя нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп назначит заместителя госсекретаря Майка Помпео Джона Салливана новым послом в России.
РБК 06:06
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru вчера в 13:59
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена на 13 октября из-за тайфуна
Квалификация 17-го этапа Гран-при «Формулы-1», который проходит в Японии, перенесена на 13 октября из-за приближающегося тайфуна.
RT на русском 02:28
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Российская газета 04:46
Интернет
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
iXBT.com 05:42
Экономика
Сбербанк описал разницу мужских и женских стратегий инвестирования
«Сбербанк Управление активами» отмечает также, что и мужчины, и женщины активно осваивают инвестирование через закрытые паевые фонды в коммерческую недвижимость, которая приносит регулярный рентный доход.
РБК 03:01
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Единоборства
Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос
Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд вчера в 12:23
Общество
В Лондоне состоялась премьера второй части фильма «Малефисента»
В Лондоне состоялся премьерный показ второй части фильма «Малефисента».
Общественное телевидение России вчера в 00:28
Общество
Минтруд намерен изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", — говорится в законопроекте.
РИА Новости 04:45
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Российская газета вчера в 05:04
Шоу-бизнес
Instagram заблокировал аккаунт в поддержку Анастасии Заворотнюк
В социальной сети Instagram был заблокирован созданный поклонниками аккаунт в поддержку тяжело болеющей российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
Российская газета 04:59
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности отвода сил
Ополченцы ДНР и ЛНР запустили сигнальные ракеты в знак готовности начать отвод сил в районе Петровского в Донбассе.
ТК Звезда 09 октября в 05:32
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).
RT на русском вчера в 18:23
Армия и оружие
В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Российская Федерация поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, в рамках контракта ожидается поставка еще 6 таких машин.
NewInform 03:47
Армия и оружие
В ЕС отреагировали на угрозы Эрдогана выпустить в Европу беженцев
Угрозы турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана выпустить в Европу беженцев в случае, если Евросоюз назовет военную операцию Анкары в Сирии вторжением, неприемлимы.
Известия 05:46
Авто
Porsche разработает летающий автомобиль совместно с Boeing
Немецкий автопроизводитель Porsche и американский авиационный гигант Boeing совместно спроектируют электрический аэрокар.
Motor 03:17
Футбол
Де Лигт стал рекордсменом сборной Нидерландов
Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт в матче отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией (3:1) установил новый рекорд.
Bookmaker-ratings.ru 04:11