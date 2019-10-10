Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

Подробнее о событии

Кабмин одобрил отмену «банковского роуминга» в России

Аргументы и Факты03:40

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Комсомольская правдавчера в 10:48

Кабмин одобрил отмену комиссий за банковские переводы между регионами

News.ru02:46

Кабмин одобрил проект закона об отмене «банковского роуминга»

Life.ru03:20

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове заключили под стражу

РИА Новости 08:17
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Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов

Недавно состоялось заседание, на котором суд определил размер алиментов, которые спортсмен должен выплачивать экс-супруге и ребенку.
Donday.ru 07:07
Армия и оружие

В Пентагоне сообщили об обстреле Турцией войск США в Сирии

Военное дело 04:35
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк опубликовала новое фото на странице актрисы

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, которая накануне заявила, что теперь контролирует ее аккаунты в социальных сетях, опубликовала в Instagram новый снимок.
Московский Комсомолец 08:37
Происшествия

Власти Японии рекомендовали 9 млн человек эвакуироваться из-за тайфуна

В Японии более 9 млн человек рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна «Хагибис», сообщает NHK.
РБК 08:03
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов

«Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Латвии от немецко-фашистских оккупантов», — говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 03:05
Армия и оружие

ЛАГ призвала Турцию вывести войска из Сирии

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Турцию незамедлительно остановить военную операцию на севере Сирии и вывести войска с территории страны.
RT на русском 08:32
Экономика

Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Политика

Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы

Президент Владимир Путин с иронией заметил в интервью арабским СМИ, что из-за телеканала RT Россию снова будут обвинять во вмешательстве в американские выборы.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник

По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Музыка

Группа «Кино» выйдет на сцену спустя 30 лет

Легендарная группа «Кино» выйдет на сцену впервые спустя 30 лет, информация о концерте появилась 11 октября на странице коллектива в YouTube.
REGNUM 04:32
Футбол

Кудряшов высказался о скандале с Канделаки

Защитник сборной России Федор Кудрящов высказался о генеральном продюсере телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая причислила иранца Сердара Азмуна к игрокам национальной команды под руководством Станислава Черчесова.
Газета.Ru 07:22
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Армия и оружие

Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»

В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН вчера в 06:16
Политика

В Кремле ответили на вопрос о возвращении смертной казни

В Кремле не обсуждают возможность возвращения смертной казни, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:30
Армия и оружие

Раскрыт состав танкового кулака Турции в Сирии

Турция направила на свою военную операцию, которая накануне, 9 октября, началась в Сирии, танки Leopard 2A4 и М60А3.
Lenta.ru 10 октября в 12:31
Политика

Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию

Элладская церковь признала право патриарха Константинопольского Варфоломея предоставлять автокефалию, сообщил по окончании архиерейского собора митрополит Яннинский Максим РИА Новости.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Газета.Ru 08:42
Происшествия

Российский подросток умер после укола врача скорой

Подросток умер в своей квартире в Приозерске Ленинградской области после сделанного врачами скорой помощи укола.
Lenta.ru 08:09
Происшествия

Избивавшего заключенного начальника колонии уволят

Lenta.ru 08:01
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина подала в суд на экс-короля Малайзии

Don24 04:21
Кино

Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Общество

Свердловский губернатор призвал завершить многолетние споры по храму

Куйвашев подчеркнул, что сейчас нужно завершить многолетние споры, а также прийти к единому мнению.
REGNUM вчера в 07:32
Происшествия

Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове

Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Наука

Правило пяти секунд: что на самом деле происходит с едой после падения на пол

Не стоит слепо доверять «правилу пяти секунд».
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
Известия 04:44
Кино

«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате

iReactor вчера в 19:53
Технологии

Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Facebook

Из проекта Facebook по созданию собственной криптовалюты Libra Association вышли Visa, MasterCard, Stripe и EBay, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.
РБК вчера в 23:28
Футбол

«Торпедо» одержало волевую победу над «Спартаком-2» в матче ФНЛ

Московское "Торпедо" переиграло столичный "Спартак-2" в матче 17-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 07:07
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
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