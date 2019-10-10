Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
Читать в источнике
Оценить41
с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Газета.Ru 17:04
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru вчера в 10:42
Гаджеты
Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена
В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Армия и оружие
Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами
Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Происшествия
В Крыму задержали готовившего взрыв россиянина
В Крыму спецслужбы задержали россиянина, готовившего взрыв в одном из административных зданий.
Известия 06:56
Армия и оружие
Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Риги от немецко-фашистских оккупантов опубликовало рассекреченные документы.
RT на русском 17:01
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Культура
Бесплатная выставка мировых художников открылась в Воронеже
Блокнот Воронеж 12:32
Футбол
Женщин в Иране впервые с 1981 года допустили на футбольный матч
В Тегеране 10 октября состоялся футбольный матч национальной сборной против команды Камбоджи, игру впервые с 1981 года смогли посетить женщины.
Московский Комсомолец 13:28
Космос
Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС
Народные новости вчера в 05:15
Культура
Стрелка в Нижнем Новгороде может стать аналогом Сиднейской оперы
Культурно-образовательный центр, созданный на Стрелке в Нижнем Новгороде, может стать таким же узнаваемым во всем мире символом России как Сиднейская опера в Австралии.
Коммерсантъ Нижний Новгород 12:36
Происшествия
Волонтеры приостановили поиски пропавшей в Саратове школьницы
Участники волонтерского объединения «Лиза Алерт» приостановили операцию по поиску пропавшей в Саратове девятилетней девочки.
Вечерняя Москва 17:59
Кино
Первый трейлер мультфильма «Вперед» от Pixar появился в Сети
Первый трейлер анимационного фильма от студии Pixar «Вперед» о приключении двух эльфов был опубликован в Сети 10 октября.
iReactor 13:23
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Политика
Якутский шаман снова идет на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Баскетбол
ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге
«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
Prognozist 14:53
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Футбол
Защитник «Крыльев Советов»: «Вроде Гончаренко лично звонил Соболеву»
Игрок обороны самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил об интересе армейской команды к форварду волжан Александру Соболеву.
ProstoProSport 13:07
Шоу-бизнес
Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника сыну
Родители известного оперного певца Дмитрия Хворостовского продали квартиру в Москве, чтобы установить памятник сыну на Новодевичьем кладбище.
Пятый канал вчера в 10:39
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Армия и оружие
Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии
"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Политика
МИД Украины: Россия вернет корабли, захваченные в Керченском проливе
По словам украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко, в ближайшее время Москва вернет корабли, которые пограничная служба задержала в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
Московский Комсомолец 16:35
Политика
Порошенко ответил на критику Зеленского старым анекдотом
Экс-президент Украины Петр Порошенко ответил на критику со стороны действующего главы государства Владимира Зеленского, вспомнив старый анекдот про три конверта.
ФАН 16:06
Здоровье
Минздрав выявил нарушения в работе онкоцентра им. Блохина
Комиссия Минздрава выявила серьёзные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина.
Суть событий 05:22
Политика
Норвегия отказалась от противоракетного щита НАТО из-за России
Власти Норвегии решили, что не будут присоединяться к противоракетному щиту НАТО, а также отказались закупать и интегрировать в свою оборонную систему соответствующее военное оборудование, сообщает TV2.
Известия 13:22
Футбол
Дзюба: Осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов
Сегодня перед матчем осознал, что гимн России намного круче гимна Лиги чемпионов.
Life.ru 17:57