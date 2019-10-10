Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
Читать в источнике
Комментировать35
с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости06:15

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»

RT на русском11:34

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет05:55

Медведев потребовал отменить «банковский роуминг»

Коммерсантъ08:06

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС06:29

Медведев потребовал от банков устранить «банковский роуминг» в России

РБК06:27

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

Ведомости08:44

Кабмин РФ обсудит регулирование размера комиссии банку при переводах между счетами физлиц

ПРАЙМвчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Общество

В России предложили штрафовать родителей курящих детей

В МВД России предложили ввести административные штрафы для родителей курящих детей.
Газета.Ru 09:28
Политика

Зеленский отказался публиковать стенограммы разговоров с Путиным

Напомним, президенты Украины и России провели телефонные переговоры в июле и сентябре.
RuNews24.ru 09:16
Волейбол

Волейболисты сборной России проиграли японцам на Кубке мира

Sportbox.RU 08:54
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами

Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Общество

Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке

Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
МР7.ру 09:52
Футбол

Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020

Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы. Календарь матчей отбора Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Чемпионат 16:40
Авто

Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Mercedes-Maybach GLS удалось запечатлеть фотошпионам во время прохождения испытаний.
Car.ru вчера в 03:31
Происшествия

В Саратове нашли погибшей 9-летнюю Лизу Киселеву

В Саратове обнаружено тело 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей почти двое суток назад.
Взгляд-инфо 16:49
Гаджеты

Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8

Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
iXBT.com вчера в 10:10
Общество

Почти половина россиян экономит на отдыхе из-за нехватки денег

По словам руководителя направления социально-экономических исследований центра Елены Никишовой, доля россиян, которые экономят, отказываясь от поездок на отдых или к родственникам, продолжает расти.
Интерфакс 04:42
Футбол

Хорватия разгромила Венгрию, Словакия и Уэльс сыграли вничью

Хорватия на своем поле разгромила Венгрию в отборочном матче к Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Sport24.ru 16:40
Происшествия

В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей

В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 08 октября в 04:28
Футбол

Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
ProstoProSport 12:54
Общество

Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

REGNUM 07:35
Политика

Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой

Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Известия 12:53
Авто

Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения

Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 08:13
Происшествия

В Саратове арестовали одного из полицейских по делу о пытках утюгом

РИА Новости 10:28
Происшествия

Суд продлил меру пресечения двум фигурантам по делу Baring Vostok

Суд продлил домашний арест бывшему главе банка Восточный Алексею Кордичеву и арест гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка Восточный.
Москва 24 вчера в 07:56
Политика

Скабеева ответила Зеленскому, назвавшему ее «очень опасной»

Ранее глава государства заявил, что ему не о чем говорить с российскими СМИ, поскольку у них иная позиция по Украине, и назвал намерение Скабеевой провести с ним интервью "очень опасным".
РИА Новости 15:40
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

Известия 05:09
Политика

Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика

Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США

В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Газета.Ru 13:59
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Наука

Боевой НЛО: новейший дисколет представили на выставке в Китае

На открывшейся в четверг в Китае выставке China Helicopter Exposition 2019 представили необычный экспонат.
Российская газета 06:16
Политика

Зеленский установил рекорд по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции.
Известия 12:09
Как работают Яндекс.Новости?
Главное