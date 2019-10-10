Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

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Кабмин одобрил отмену «банковского роуминга» в России

Аргументы и Факты03:40

Кабмин одобрил проект закона об отмене «банковского роуминга»

Life.ru03:20

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Комсомольская правдавчера в 10:48

Кабмин одобрил отмену комиссий за банковские переводы между регионами

News.ru02:46

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
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«Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.
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АиФ Оренбург 09:08
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Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
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Происшествия

В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис»

В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".
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Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке

Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.
РБК 09:35
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове взят под стражу

Российская газета 09:00
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На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища

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Российская газета 09 октября в 11:42
Политика

Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 10 октября в 22:07
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

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Происшествия

Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей

Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.
Известия 09:34
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Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Кино

Умер американский актёр Роберт Форстер

В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
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Фернандес и Баринов не тренировались за день до матча с Кипром

Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник команды Дмитрий Баринов не принимали участие в тренировке национальной команды за день до матча восьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.
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В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
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Технологии

Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook

Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.
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Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
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Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.
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Армия и оружие

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Ранее Финляндия и Норвегия объявили о решении также приостановить экспорт оружия в Турцию.
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В Госдуме поддержали слова Крамп-Карренбауэр о «Северном потоке — 2»

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Программист и датамайнер Мартин Бенджаминс смог запустить меню бета-версии Warcraft III Reforged.
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