МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.

Политика Элладская церковь признала право Варфоломея предоставлять автокефалию «Решение собора говорит, что он признаёт право вселенского патриарха предоставлять автокефалию и право блаженнейшего архиепископа поминать (главу неканонической церкви Украины Епифания)», — приводит РИА Новости слова митрополита.

Шоу-бизнес В Instagram Заворотнюк появилось новое фото В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в Instagram появилась новая фотография – в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.

Здоровье В Оренбурге подросток заболел мышиной лихорадкой По данным областного Роспотребнадзора, в сентябре в Оренбуржье зафиксировано 33 заболевших мышиной лихорадкой.

Армия и оружие Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.

Происшествия Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".

Происшествия В Японии возросло число погибших от тайфуна «Хагибис» В Японии стало известно еще об одном погибшем во время тайфуна "Хагибис".

Шоу-бизнес Бывшая жена Кержакова стала участницей шоу «Холостяк» Милана Тюльпанова, которая в апреле развелась с экс-футболистом сборной России Александром Кержаковым стала участницей седьмого сезона шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ.

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в Нью-Йорке Четыре человека погибли, еще трое получили ранения в результате стрельбы в Нью-Йорке.

Общество На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.

Политика Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.

Происшествия Подросток в Ленинградской области скончался после укола врачей Подросток в Ленинградской области умер после укола врачей скорой помощи.

Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.

Кино Умер американский актёр Роберт Форстер В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.

Политика МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Общество Умер советский космонавт Алексей Леонов Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.

Футбол Фернандес и Баринов не тренировались за день до матча с Кипром Защитник сборной России Марио Фернандес и полузащитник команды Дмитрий Баринов не принимали участие в тренировке национальной команды за день до матча восьмого тура отборочного турнира Евро-2020 с Кипром.

Шоу-бизнес Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по созданию криптовалюты Facebook Проблемы у Facebook возникли из-за озабоченности международных регулирующих органов по поводу этого проекта.

Спорт Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.

Политика Глава МИД Украины планирует попросить ЕС «дожать Россию» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Укринформу» заявил, что во время заседания Совета министров ЕС по иностранным делам 14 октября он планирует призвать партнёров «дожать Россию» по вопросу Донбасса.

Экономика Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.