Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
РИА Новости10 октября в 06:15

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Кабмин одобрил отмену «банковского роуминга» в России

Аргументы и Факты03:40

Кабмин одобрил проект закона об отмене «банковского роуминга»

Life.ru03:20

Готовится законопроект по отмене комиссий за межрегиональные переводы физлиц в рамках одного банка

Финмаркет10 октября в 05:55

Банковские переводы между регионами станут бесплатными

Комсомольская правдавчера в 10:48

С банков снимают региональный процент

Коммерсантъ10 октября в 19:04

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

ТАСС10 октября в 06:29

Кабмин одобрил отмену комиссий за банковские переводы между регионами

News.ru02:46
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Кокорин провел тренировку в общей группе «Зенита»

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Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро

Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы.
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Минпромторг РФ: на автомобили Aurus собрано свыше 600 предзаказов

Дилеры российского бренда Aurus собрали свыше 600 предзаказов на автомобили марки.
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Происшествия

Семь человек пострадали в аварии цементовоза и автобуса в Ленобласти

Субботним утром на трассе «Кола» столкнулись цементовоз и автобус. Легкие травмы получили семь пассажиров общественного транспорта.
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Происшествия

В Екатеринбурге после исчезновения молодой матери возбуждено уголовное дело

URA.Ru 04:55
Футбол

Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
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Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни

Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
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Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

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Дочь Заворотнюк объяснила отказ семьи общаться с журналистами

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк — Анна — рассказала, что ее семью не интересует «хайп», поэтому они не общаются с журналистами по поводу состояния здоровья артистки.
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Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили

«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
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Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма.
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Президент России Владимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает «РИА Новости».
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Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов

На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
Российская газета вчера в 07:23
Экономика

Акции «Яндекса» упали более чем на 10%

Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
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Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21

Вести.Ru вчера в 21:25
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Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»

На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
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Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево

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Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»

Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
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Спорт

Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа

Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
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Киев и Донецк вновь не смогли отвести войска в Донбассе 11 октября

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ИГ взяло на себя ответственность за взрывы на пути российского патруля

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.
РБК вчера в 18:50
Здоровье

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Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
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