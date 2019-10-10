Экономика

Накануне.RuНакануне.RuМедведев потребовал отменить «банковский роуминг»

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что комиссии при переводе средств между регионами России в рамках одного банка должны быть отменены. По его словам, кредитные организации зачастую пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры.
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Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»

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