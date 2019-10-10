Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
Читать в источнике
Оценить45
с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новости06:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 22:54, Ашберн
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс 04:47
Политика
Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Общество
Губернатор Иркутской области предложил поднять свой оклад на 44%
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил поднять себе оклад с 18 800 рублей до 27 167 рублей.
RT на русском вчера в 17:04
Происшествия
Пропавшая в Саратове девочка найдена мертвой
Пропавшая в Саратове девятилетняя девочка найдена мертвой.
Вести.Ru 19:27
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.
Телепрограмма 08:46
Происшествия
Появилось видео с места аварийной посадки Ан-12 в Екатеринбурге
Телеканал РБК показал видео из екатеринбургского аэропорта Кольцово, в котором аварийно приземлился военно-транспортный самолет Ан-12.
РБК 07:25
Происшествия
В центре Улан-Удэ устроили погоню за угонщиком
Накануне вечером в популярном паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram выложили видео, на котором запечатлена погоня.
Информ Полис online 02:41
Политика
Зеленский пообещал наказать Порошенко за содеянное
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами в четверг, 10 октября, заявил, что его предшественник Петр Порошенко ответит за содеянное.
Известия 13:13
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Lenta.ru 11:18
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Политика
Зеленский призвал украинцев отказаться от поездок на работу в Россию
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам лучше отказаться от поездок на заработки в Россию, поскольку их часто арестовывают без причины, тем самым пополняя обменный фонд.
REGNUM 15:47
Здоровье
Число жертв вейпов в США возросло до 26 человек
В Центре профилактики и контроля заболеваний США сообщили, что число погибших от употребления курительной смеси выросло до 26 человек.
РБК 19:46
Армия и оружие
В США показали навигатор «Судного дня»
Lenta.ru 17:03
Политика
Пранкеры Лексус и Вован разыграли сенатора США
Газета.Ru 21:05
Политика
Зеленский признал отсутствие цивилизации в Крыму при украинской власти
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него в Крыму есть квартира, но ремонт он там сделать не успел.
РБК 22:07
Космос
На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе
Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 08 октября в 07:11
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Газета.Ru 10:20
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
РИА Новости 14:02
Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборе на Евро-2020
Сборная России по футболу разгромила команду Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 16:38
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в РФ
Новые автомобили вчера в 10:44
Автоспорт
Официально: Все субботние заезды Гран При Японии отменены
В пятницу утром FIA и Liberty Media подтвердили, что все активности на трассе Сузука в субботу отменены из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис».
Autosport.com.ru 21:33
Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Политика
Скабеева ответила назвавшему ее «очень опасной» Зеленскому
Ранее Зеленский назвал Скабееву, планировавшую приехать на марафон, «очень опасной».
РБК 17:41
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru 19:35
Игры
Sony официально анонсировала PlayStation 5
Портал WIRED в эксклюзивном материале сообщил отличные новости: PlayStation 5 наконец-то анонсирована официально.
Inc-news.ru 11:29
Фигурное катание
Мишин рассказал, чем Туктамышева лучше других фигуристок
Тренер Алексей Мишин рассказал, чем Елизавета Туктамышева лучше других фигуристок.
АиФ Удмуртия 22:16
Космос
В центре Млечного пути произошёл мощный взрыв
Эксперты полагают, что причиной этого наимощнейшего взрыва послужила «активность» сверхмассивной черной дыры.
Портал Поиск вчера в 04:24
Политика
КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году
RT на русском 18:23