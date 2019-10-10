Экономика

ВедомостиВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг

Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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Эксперт прокомментировал предложение отменить «банковский роуминг»

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