Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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Футбол
Россия — Шотландия 0:0 (Перерыв)
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев уверен, что сборная России обыграет команду Шотландии в матче квалификации Евро-2020.
ProstoProSport 01:40
Гаджеты
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
Как выяснилось, клиенту при необходимости повторной замены экрана придется выложить 599 долларов, а это треть от стоимости смартфона в целом.
Astera вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют переехать в Канаду
Как пишет Cosmopolitan, супруга наследного британского принца попросту устала от постоянного осуждения ее поступков и нарядов, разборов ее личной жизни и любых высказываний в прессе.
Дни24 05:19
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК 09:46
Технологии
Китай построил «безголовую» субмарину
Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Авто
Lada Vesta с вариатором поступит в продажу до конца 2019 года
Точная информация о стоимости и доступных комплектациях "Весты" с автоматической трансмиссией появится в ближайшее время, а уже в конце года новинка поступит в продажу.
Новые автомобили вчера в 04:30
Политика
Названа длительность пресс-марафона Зеленского
Стало известно, сколько длится пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru 10:20
Происшествия
Военнослужащий, «потерявший» пушку в Ингушетии, заплатит 25 млн рублей
Военнослужащего обязали выплатить по иску Минобороны 25,4 млн рублей, пишет «КоммерсантЪ».
REGNUM 06:48
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Общество
МВД предложило штрафовать родителей курящих детей
МВД предлагает штрафовать на сумму до 2 тыс. рублей родителей детей, которые начали курить. Об этом ТАСС сообщили пресс-центре МВД России.
ТАСС 09:17
Политика
Зеленский рассказал, когда станет известна дата нормандского саммита
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встреча лидеров стран нормандского формата по Донбассу может быть проведена в ноябре.
RT на русском 14:29
Кино
Стартовали съемки нового фильма братьев Руссо «Черри»
Режиссеры «Войны бесконечности» и «Мстители: Финал» Джо и Энтони Руссо объявили в Twitter о начале съемочного процесса своего нового режиссерского проекта — драмы «Черри».
КиноПоиск вчера в 02:04
Политика
Зеленский отреагировал на обвинения Порошенко
Владимир Зеленский, украинский лидер, прокомментировал обвинения Петра Порошенко, бывшего президента страны, связанные с «формулой Штайнмайера».
Discover24 07:58
Происшествия
Три россиянки убили надзирательницу в тюрьме Пакистана
RT на русском 11:32
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия 05:09
Здоровье
Доктор Мясников перечислил вызывающие развитие рака продукты
Известный российский доктор Александр Мясников перечислил вызывающие развитие рака и при этом опасные для здоровья человека продукты, которые мы потребляем практически каждый день, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:50
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Политика
Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Политика
Зеленский установил рекорд по общению с журналистами
Украинский национальный реестр рекордов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский установил рекорд по общению с журналистами, пресс-марафон длится уже почти 9 часов.
РИА Новости 12:03
Здоровье
Работу российских врачей захотели предложить мигрантам
В России захотели привлечь зарубежных специалистов, чтобы решить проблему нехватки врачей.
Lenta.ru 04:31
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала из-за издевательств над своим героем
Актер Николай Добрынин не может больше сниматься в сериале "Сваты" из-за постоянных насмешек над его героем Митяем, сообщает VistaNews.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Культура
Умер художник Владимир Румянцев, создавший «Петербургских котов»
9 октября ушел из жизни петербургский художник Владимир Румянцев, известный своими картинами, посвященными котам Северной столицы.
Российская газета 04:04
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в квартирах
Во благо не пойдет и слишком холодный воздух: если температура будет выше +18, то есть риск обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой, костно-мышечной, выделительной, эндокринной и других систем.
ТК Звезда вчера в 07:41
Армия и оружие
Эрдоган объявил о начале военной операции Турции в Сирии
Турецкие силы вступили на территорию Сирии к востоку от Евфрата и начали военную операцию под названием «Источник мира».
РБК вчера в 10:38
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