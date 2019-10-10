Экономика
ВедомостиМедведев потребовал прекратить банковский роуминг
Законопроект об отмене комиссий за межрегиональные переводы физических лиц внутри одного банка находится сейчас на рассмотрении в правительстве. «Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга», – выразил надежду Медведев.
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с чего всё началось
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 06:15
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Медведев призвал отменить комиссии при денежных переводах между регионами
Московский Комсомолецвчера в 14:33
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Экономика
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Взрыв произошел на иранском танкере, перевозившем нефть.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
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В Таиланде обнаружили новый вид гигантского хищного динозавра
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МедиаПоток вчера в 12:42
Происшествия
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Газета.Ru 01:34
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В Турции сообщили о гибели первого военного в ходе операции в Сирии
Первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщил глава Минобороны республики Хулуси Акар.
РИА Новости 01:57
Общество
Минтруд предложил не платить пособие на ребенка работающим родителям
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REGNUM 02:57
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Политика
Трамп положительно оценил торговые переговоры с Китаем
13-й раунд переговоров между США и Китаем пройдет 10 и 11 октября.
Известия вчера в 20:38
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Общество
Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках
Роскачество провело исследование пивных напитков и обнаружило, что под данную категорию производители маскируют другие по свойству продукты - слабоалкогольные коктейли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:15
Транспорт
С 14 октября нарушителей скорости на ЗСД начнут штрафовать
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Телеканал 360° 03:11
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В Ашхабаде состоится саммит глав государств СНГ
Turkmenportal вчера в 06:31
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Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги
Минфин предложил штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребкредита или займа, за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога, сообщает «Коммерсантъ».
Ведомости 01:51
Происшествия
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По предварительным данным, общая сумма денег, выведенных за пределы России с 2015 по 2018 год, превысила миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:05
Гаджеты
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Даже основной экран оказался «живучим», но все равно в сети появилась жалоба совершенно иного характера от пользователя нового смартфона.
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Футбол
Как сборная России по футболу разгромила Шотландию
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RT на русском вчера в 18:28
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Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor вчера в 15:51
Политика
Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США
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РБК вчера в 23:00
Авто
«АвтоВАЗ» опроверг сведения о выходе новинки Lada Van в 2020 году
По словам официального представителя концерна, в ближайшие пару лет у руководства предприятия нет никаких планов по выпуску модели Lada Van, которая бы стала основным конкурентом для российского авто Largus.
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Происшествия
Серийный душитель российских пенсионерок объявлен в розыск
Следователи объявили награду в три миллиона рублей за помощь в поимке подозреваемого в более чем 30 убийствах пенсионерок в Приволжском федеральном округе.
Lenta.ru 02:57
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 01:27
Наука
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
Авто
Появились первые изображения Mitsubishi Outlander нового поколения
Дизайнеры разместили в Сети изображения возможного облика кроссовера Mitsubishi Outlander следующей генерации.
Discover24 вчера в 08:13