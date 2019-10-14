Политика
РБКМедведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности. Об этом глава кабмина сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
Читать в источнике
Оценить285
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Футбол
Доменико Тедеско возглавил московский «Спартак»
Стоит отметить, что именно Тедеско был первым и единственным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" после ухода Олега Кононова.
Газета.Ru 12:59
Экономика
Счетная палата видит риски недостижения целей по росту пенсий в РФ
Счетная палата РФ увидела риски недостижения показателя по росту пенсий.
Мой Брянск 06:04
Космос
Российский тяжелый луноход впервые создадут в цифровом виде
Российский тяжелый луноход, отправка которого планируется ближе к 2030 году, будет создан не только в "железе", но и в цифровом виде - будет построена его цифровая модель, сообщили РИА Новости в пресс-службе разработчика ровера НПО имени Лавочкина.
РИА Новости вчера в 18:09
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Гаджеты
Настольные 10-нм процессоры Intel могут вообще не увидеть свет
Источник изображения: Intel Теперь немецкий сайт HardwareLUXX со ссылкой на собственные источники сообщает, что Intel вообще отказывается от идеи выпуска 10-нм процессоров для настольного применения.
3DNews 13:05
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Футбол
Гол Крала не спас Чехию от поражения сборной Северной Ирландии
В составе победителей дубль оформил Пэдди Макнейр (на 9-й и 40-й минутах), также голом отметился Джонни Эванс (23).
РИА Новости 15:02
Экономика
В Минкомсвязи дали прогноз по рынку новых производственных технологий
Объем российского рынка решений на основе новых производственных технологий в 2024 году вырастет почти втрое - до 147 миллиардов рублей примерно с 50 миллиардов в текущем году, говорится в документе, опубликованном на сайте Минкомсвязи.
РИА Новости 02:17
Происшествия
МВД показало видео с места гибели мэра Абакана в ДТП
В Сети появилось видео с места аварии, в которой погиб мэр Абакана Николай Булакин.
РБК 10:39
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в Манбидж
Правительственная Сирийская арабская армия (САА) вошла в Манбидж - стратегически важный город на севере Сирии на трассе, соединяющей Турцию и Ракку.
Российская газета 13:52
Происшествия
В Красноярске задержаны подозреваемые в избиении спортсмена до смерти
В Красноярске задержаны подозреваемые в убийстве спортсмена.
Известия 14:14
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
iXBT.com 07:08
Происшествия
В Перми иномарка сбила пятерых детей
ГЛАС.RU 12:16
Политика
Как американский конгрессмен поздравил ВМС США с днём основания
Американский конгрессмен Брайан Маст в своём Twitter поздравил ВМС США с днём их основания.
RT на русском 14:20
Культура
Серебренников получил французский орден Искусств и Литературы
Высшая степень ордена — звание командора искусств и литературы — была присвоена Серебренникову декретом министра культуры Франции Франсуаз Ниссен еще 2 августа 2018 года, в то время когда режиссер, являющийся фигурантом нашумевшего дела «Седьмой студии», находился под домашним арестом.
Коммерсантъ 13:51
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04
Футбол
Удальцов вернулся на должность начальника команды московского «Динамо»
Александр Удальцов вернулся на должность начальника команды московского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 13:44
Происшествия
Заболевания сибирской язвой зафиксировали в Дагестане
В Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:11
Футбол
Сборная России U19 разгромила сверстников из Эстонии
Юношеская сборная России U19 одержала крупную победу над сверстниками из Эстонии в товарищеском матче.
Sport24.ru 12 октября в 10:07
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Армия и оружие
Комиссия ООН по авиаударам планирует направиться в Сирию в ближайшее время
Комиссия ООН по расследованию авиаударов по гуманитарным объектам намерена поехать в Сирию в скором времени, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
РИА Новости 14:17
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35
Гаджеты
Операционная система от Huawei может стать конкурентом iOS и Android
По последним исследованиям, рыночная доля Harmony OS к концу 2020 года составит 2%, это очень хороший показатель, учитывая, что это сделает новую оболочку пятой по величине операционной системой в мире.
Экономика сегодня 08:09
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видеообращение, в котором поблагодарила жителей города и страны за поддержку.
РИА Новости 09:49
Армия и оружие
Армия ДНР отражает угрозу с воздуха: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su 08:13