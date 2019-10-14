Политика

РБКРБКМедведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности. Об этом глава кабмина сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Медведев заинтересовался причинами роста смертности от сердечных заболеваний

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Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах

RT на русском08:25

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URA.Ru08:33

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Медведев пригрозил губернаторам наказанием за «вранье» о заболеваниях в регионах

Интерфакс07:56
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