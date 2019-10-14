Политика
РБКМедведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой смертности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от глав регионов прекратить манипулировать статистикой смертности. Об этом глава кабмина сообщил на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.
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Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru 11:10
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Происшествия
Тысячи людей в Саратове простились с убитой девочкой Лизой
Почтить память девочки пришли около трех тысяч местных жителей, в том числе ее родные, одноклассники, участвовавшие в поисках волонтеры и местные чиновники.
Росбалт вчера в 06:23
Хоккей
Болельщица исполнила откровенный танец на трибунах во время матча НХЛ
Во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Нью-Джерси Дэвилз» одна из болельщиц исполнила откровенный танец на трибуне.
RT на русском 11:03
Армия и оружие
Зеленский посетил передовую в Донбассе
Глава Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донбассе.
Газета.Ru 12:40
Политика
Симоньян: Трамп цитирует слова ведущего радио Sputnik
Главред издания RT Маргарита Симоньян рассказала о цитировании президентом Дональдом Трампом слов Джона Кириаку.
Территория новостей 13:25
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Общество
Названы регионы с наибольшим объемом вводимого жилья
В период период с июля 2018 года по июнь 2019 года в Ленинградской (1,221 кв\м) и Московской областях (1,111кв\м) построили больше всего жилья в пересчете на одного жителя.
Газета.Ru 02:50
Армия и оружие
Могерини заявила об угрозе для ЕС из-за турецкой операции в Сирии
Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что турецкая военная операция на северо-востоке Сирии несет прямую угрозу как для самого региона, так и для безопасности ЕС и всего мирового сообщества.
Коммерсантъ 11:59
Армия и оружие
The New York Times обвинила Россию в ударах по больницам в Сирии
Российские Военно-космические силы в начале мая разбомбили четыре сирийских госпиталя, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на собственное расследование.
Ведомости вчера в 06:06
Политика
Bloomberg: США вскоре могут ввести санкции против Турции
Американские власти могут ввести ограничения против Турции из-за турецкой военной операции в Сирии уже в понедельник.
RT на русском 13:15
Политика
Стало известно о «зачистке» ближайшего окружения Кадырова
Неприязненное отношение к чиновнику якобы возникло у нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова в 2006 году, когда Темирбаев предложил поддержку тогдашнему президенту республики Алу Алханову в ходе встречи в Нальчике.
Lenta.ru 12:04
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Политика
Радикалы «украсили» Офис президента пропагандистскими наклейками
На наклейках написано «Мы не сдадимся», «Крым — это Украина», «Донбасс — это Украина», «Нет формуле Штайнмайера», «Богдана в отставку».
Новостной фронт 12:31
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк перевели в реабилитационный центр
Актриса провела в одном из московских медицинских центров около месяца, но из-за отсутствия положительной динамики врачами на общем собрании было принято решение прекратить лечение Заворотнюк и выписать ее из центра.
В курсе.ру 09:30
Политика
Украина назвала условия для проведения встречи в «нормандском формате»
Сегодня, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча в «нормандском формате» в Париже может пройти в середине ноября, но только в том случае, если на Донбассе будет поддерживаться режим прекращения огня, который упорно игнорирует сама «независимая».
Новостной фронт 11:41
Общество
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
ФНС уведомила автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог за 2018 год.
Автоновости дня 12 октября в 08:48
Политика
Организаторам референдума в Каталонии дали тюремные сроки
Каталонских политиков, организовавших в 2017 году референдум об отделении от Испании, приговорили к тюремному заключению.
Lenta.ru 06:45
Кино
В сети появился финальный трейлер «Холодного сердца 2»
В понедельник, 14 октября, в сети появился новый трейлер "Холодное сердце 2". Ролик опубликован на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios.
Piter.tv 10:44
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
РБК 11:14
Авто
Двойной багажник получил Lada Largus
Двойной багажник получил Lada Largus. Его объем 0,8 куб. м, а цена - 55 тыс. рублей.
Aobe.ru 13:41
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru 12:35