Политика
Газета.RuМедведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
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Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
ГТРК Саратов 04:17
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
В Каталонии начались столкновения протестующих и полиции
Комсомольская правда 08:54
Политика
Евросоюз продлил санкции против россиян по «делу Скрипалей»
Евросоюз продлил на год санкции по химическому оружию, включая ограничительные меры в отношении четырех россиян по «делу Скрипалей».
Известия 03:17
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru вчера в 03:46
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Lenta.ru 06:36
Шоу-бизнес
Женя Малахова и Ренат Давлетьяров подают на развод
Бывшая солистка группы Reflex готовится к разделу имущества. Женя Малахова и Ренат Давлетьяров готовятся к разводу.
7Дней.ру 06:00
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия 00:54
Политика
Зеленский посетил боевиков ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил украинских силовиков на временно подконтрольной Украине территории Донбасса, сообщил 14 октября телеканал 112.ua.
REGNUM 10:13
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Как отмечается, в ходе оперативно-следственной проверки в машине девушки обнаружили кровь, которую пытались замыть.
Газета.Ru 06:41
Экономика
РФПИ и саудовские инвесторы купят 30,8% «Новомета» у «Роснано»
В Эр-Рияде представители Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco и суверенного фонда королевства Public Investment Fund (PIF) согласовали обязывающие документы по покупке у "Роснано" 30,76% в ГК "Новомет", производителя нефтепогружного оборудования.
Интерфакс 09:46
Гаджеты
IPhone SE 2 может выйти без 3D Touch
News.ru 03:18
Армия и оружие
Курдские террористы освободили боевиков ИГ из тюрьмы в Телль-Абъяде
Турецкий высокопоставленный источник сообщил, что курдские террористы на севере Сирии освободили боевиков «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) из тюрьмы, которая находилась в городе Телль-Абъяде.
Политическая Экспертиза 10:17
Игры
Red Dead Redemption 2 и The Last of Us Part II и рядом не стояли. Журналиста впечатлила игра, запущенная на PlayStation 5
Игровая приставка Sony PlayStation 5 появится на полках магазинов к рождественскому сезону 2020 года.
iXBT.com 07:08
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Allboxing.ru 12 октября в 23:57
Футбол
Глушаков пожелал Тедеско удачи в «Спартаке»
RT на русском 10:27
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32
Армия и оружие
Турция и сирийская оппозиция начали наступление на Манбидж
Вооружённые силы Турции и бойцы Свободной сирийской армии (ССА) начали наступление на город Манбидж.
News.ru 10:34
Политика
Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 12 октября в 10:06
Здоровье
Медведев расширил список жизненно важных лекарств
Список жизненно важных и необходимых лекарственных средств (ЖВНЛС) с 2020 года будет расширен на 23 позиции.
Российская газета 07:50
Здоровье
Министром здравоохранения Челябинской области назначен Юрий Семенов
Состоялось назначение нового министра здравоохранения Челябинской области. Губернатор Алексей Текслер назначил на этот пост Юрия Семенова.
LentaChel.ru 06:56