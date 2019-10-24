Политика

КоммерсантъКоммерсантъМедведев призвал прекратить самовыдвижение кандидатов «Единой России»

Премьер-министр, лидер «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев раскритиковал случаи, когда на выборы идут члены партии как самовыдвиженцы, которых ЕР официально поддерживает.
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Медведев призвал прекратить практику самовыдвижения кандидатов от «Единой России»

Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев потребовал прекратить практику участия в выборах в качестве самовыдвиженцев кандидатов, поддерживаемых "единороссами".
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:06, Вашингтон
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