Общество
РБКМедведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей
Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.
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"Кроме того, МВД и Роспотребнадзору поручено при участии Генпрокуратуры и СК провести внеплановые выездные проверки для предотвращения возможной реализации в торговых точках такой продукции", — написал Медведев во "ВКонтакте".РИА Новости13:03
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Медведев поручил МВД пресечь продажу некурительных смесей с никотином
Национальная служба новостей13:44
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