с чего всё началось

Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил на своей странице «ВКонтакте», что поручил МВД пресечь продажу некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек и в интернете.

Происшествия В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.

Политика В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата» О необходимости вести диалог с Россией президент Грузии заявила в конце сентября, комментируя итоги встречи глав МИДов двух стран Сергея Лаврова и Давида Залкалиани.

Армия и оружие Иран предложил Сирии помощь по выводу американских войск Иран выразил готовность помочь Сирии с выводом находящихся в стране американских войск, если сирийские власти обратятся с такой просьбой, заявил в интервью телеканалу RT Arabic советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти.

Политика Путин назвал поддержавшего Гитлера посла Польши сволочью Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.

Общество Военный комиссариат назвал законным призыв в армию сотрудника ФБК Шаведдинова Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудник ФБК блогера Алексея Навального Шаведдинов якобы принудительно направлен на прохождение срочной службы в армии на архипелаге Новая Земля в Архангельской области.

Общество Чиновников хотят пересадить на такси Власти рассматривают предложение использовать агрегаторы такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Политика В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Экология Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора Зачем "Ростеху" промышленные отходы Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III — V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.

Политика В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".

Кино Федор Бондарчук представил в Москве фильм «Вторжение» Премьерный показ фантастического фильма "Вторжение" Федора Бондарчука прошел в понедельник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корреспондент ТАСС.