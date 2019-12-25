с чего всё началось

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Об этом глава кабмина написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Армия и оружие Украинский военный перешел на сторону ДНР Перебежчик объяснил свой выбор тем, что в бригаде ВСУ имеют место случаи рукоприкладства со стороны младших командиров, от командира взвода и ниже, оборудование мест несения службы и отдыха, а также закупка топлива для печей производится личным составом за свой счет, а доставку продуктов питания в бригаду обеспечивают представители волонтерских организаций.

Политика В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Авто BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition Дизайн экстерьера автомобиля в значительной степени вдохновлен концептом M8 Gran Coupe, представленным еще в марте 2018 года на автосалоне в Женеве в качестве предварительного просмотра будущей серийной модели.

Транспорт Более 600 пассажиров проедут на первом поезде по Крымскому мосту Отмечается, что среди пассажиров поезда будут Людмила и Юрий Песочниковы - проводник и начальник поезда №7 по маршруту Петербург - Севастополь, который курсировал с 1959 года через территорию Украины до 2014 года.

Финансы Курсы валют на сегодня, 23 декабря 2019 года Курсы валют сегодня 23 декабря 2019 ЦБ РФ таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 23 декабря 2019 установленный ЦБ РФ составляет 62.41 рублей за 1 Доллар.

Общество Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.

Политика Зюганов прокомментировал свои слова о досрочных выборах президента Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал для журналистов свое недавнее заявление о том, что он не исключает возможности проведения досрочных президентских выборов в Российской Федерации.

Политика Посол США озвучил реакцию Европы на санкции по «Северному потоку-2» Американский посол в Берлине Ричард Гренелл, которого в Германии уже требовали признать персоной нон-грата за постоянные нападки в адрес немецкого руководства, заявил, что санкции Вашингтона против трубопровода "Северный поток-2" были введены в интересах ЕС, и многие страны Европы благодарны за них.