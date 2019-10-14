Экономика
ИнтерфаксМедведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал губернаторов за недостаточные темпы строительства яслей.ТАСС07:48
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Происшествия
В Саратове простились с убитой 9-летней Лизой Киселёвой
ГТРК Саратов 04:17
Религия
Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019
Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.
КП - Красноярск 03:21
Энергетика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС 08:44
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия 00:17
Футбол
Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера
Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.
Ведомости 11:09
Политика
Ушаков: Россия рассматривает кандидатуру нового посла США
Российская сторона пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост посла США в России.
Rambler News Service 11:06
Политика
Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.
Газета.Ru 10:33
Политика
Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе
В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.
Журналистская правда 10:24
Политика
Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате»
В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.
Газета.Ru 10:36
Политика
Путин прибыл в Саудовскую Аравию
Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:05
Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Экономика
Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин
Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.
Известия 08:08
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Космос
Сверхсветовые корабли признали неэффективными
Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.
Дни24 06:54
Происшествия
В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву
Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.
Известия 10:26
Кино
Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим
Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.
Культуромания 04:55
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Гаджеты
Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов
Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке.
Ferra 10:25
Экономика
Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару»
Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.
РБК 10:33
Происшествия
Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.
РБК 09:52
Киберспорт
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру вчера в 16:37
Общество
Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники
Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде.
RT на русском 04:50
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября
Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.
Аргументы недели 07:36
Политика
Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше
На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).
Комсомольская правда вчера в 16:10
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости 07:08
Общество
Президентские гранты на 20,3 млн рублей получат 11 псковских НКО
Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, всего от региона было подано 66 заявок, организации-победители получат на реализацию своих проектов 20,3 млн рублей.
REGNUM 11:04