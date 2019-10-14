с чего всё началось

Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.

Религия Красноярцы празднуют Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2019 Празднование Покрова Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии 14 октября уже давно стало традицией, хотя само по себе торжество не относится к числу двунадесятых (только к числу великих), а происхождение ведет от события, произошедшего за пределами нашей страны.

Энергетика Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.

Футбол Футбольный «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера Совет директоров московского футбольного клуба «Спартак» назначил новым главным тренером клуба Доменика Тедеско, сообщил на пресс-конфрении генереальный директор клуба Томас Цорн.

Политика Ушаков: Россия рассматривает кандидатуру нового посла США Российская сторона пока рассматривает кандидатуру Джона Салливана, предложенную Вашингтоном на пост посла США в России.

Политика Медведев отчитал губернаторов за манипуляции со статистикой Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что регионы не должны манипулировать статистикой смертности и "подгонять" показатели.

Политика Зеленский назвал шоковой терапией события в Крыму и Донбассе В празднуемый сегодня, 14-го октября, на Украине День защитника украинский глава Владимир Зеленский посетил подконтрольную киевскому руководству территорию Донбасса и в торжественной речи назвал шоковой терапией события, произошедшие в стране в 2014 году.

Политика Кремль исключил обсуждение Крыма в «нормандском формате» В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

Политика Путин прибыл в Саудовскую Аравию Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Саудовскую Аравию, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Политика В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.

Экономика Путин поручил компенсировать авиакомпаниям расходы на керосин Президент России Владимир Путин поручил выделить из резервного фонда правительства средства для компенсации расходов авиакомпаний на растущий в цене керосин до 1 ноября 2019 года.

Происшествия Мэр Абакана погиб в автокатастрофе От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.

Космос Сверхсветовые корабли признали неэффективными Бывший ученый из NASA продемонстрировал, почему сверхсветовые скорости неэффективны.

Происшествия В Подмосковье избили чемпионку мира по боксу Очигаву Мужчина в Московской области избил чемпионку мира по боксу Софью Очигаву в подъезде жилого дома в подмосковном Одинцово.

Кино Вышел трейлер нового «Доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим Опубликован первый трейлер нового фильма о докторе Дулиттле, роль которого исполняет звезда «Мстителей» Роберт Дауни-младший.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Гаджеты Раскрыта опасность дешёвых защитных плёнок для смартфонов Samsung заявила, что расследует ситуацию. Но, по словам компании, проблема заключается именно в некачественной плёнке.

Экономика Издатель Forbes решил подать иск к «Сафмару» Издатель Forbes компания «АС РУС МЕДИА» подает иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщается на сайте журнала.

Происшествия Вылетевший в Лондон Airbus «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево Самолет Airbus A321 «Аэрофлота», вылетевший 14 октября из Шереметьево в Лондон (рейс SU2582), вернулся обратно в Москву, сообщили РБК в авиакомпании.

Общество Роструд напомнил россиянам о двойной оплате работы в праздники Работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере, напомнили в Роструде.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Политика Елизавета II: Великобритания осуществит Brexit 31 октября Британская королева Елизавета II в понедельник, 14 октября, подтвердила, что правительство Великобритании осуществит Brexit 31 октября и планирует выработать новую схему партнерства с Евросоюзом.

Политика Партия Качиньского лидирует на парламентских выборах в Польше На парламентских выборах в Польше с большим отрывом лидирует правящая партия Ярослава Качиньского «Право и справедливость» (PiS).

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".