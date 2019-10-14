Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.

Политика Преемница Меркель высказалась о России и Крыме Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.

Происшествия Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Экономика Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».

Происшествия Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Авто Россиян предупреждают об изменении транспортного налога Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».

Кино Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.

Политика Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».

Армия и оружие Трамп: курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что курды на северо-востоке Сирии, возможно, сами освобождают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чтобы втянуть Вашингтон в конфликт.

Происшествия В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.

Политика В Кремле прокомментировали проведение опроса по храму в Екатеринбурге Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проведение опроса по строительству храма в Екатеринбурге, который состоялся 13 октября.

Происшествия На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.

Происшествия Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.

Происшествия В московском метро задымилась станция «Выставочная» Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.

Здоровье Россияне стали меньше умирать от алкоголя Смертность из-за связанных с алкоголем причин снизилась в России с 2010 года на 30%, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Политика Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов.

Армия и оружие Турецкие военные пытаются заблокировать шоссе Алеппо — Хасака в Сирии Подразделения турецкой армии пытаются заблокировать трассу М-4, которая связывает Алеппо с административным центром Хасаки на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Al Ekhbariya.

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Политика РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.

Шоу-бизнес Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.