Экономика
ИнтерфаксМедведев потребовал разобраться с низкими темпами строительства яслей
Как заявляла в начале июня вице-премьер Татьяна Голикова, для ликвидации очередей в ясли в России нужно ввести в строй 120 тыс. новых мест.
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Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 09:26, Вашингтон
Политика
Преемница Меркель высказалась о России и Крыме
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в ходе конференции Молодежного союза Германии высказалась о России и Крыме.
Дождь вчера в 17:15
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Погиб мэр Абакана Николай Булакин, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Хакасии.
Газета.Ru 06:28
Политика
Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин приехал во дворец короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.
RT на русском 08:01
Киберспорт
Разработчики Fortnite стримят закрытие сезона
Inc-news.ru 05:40
Экономика
Счетная палата рассказала о рисках недостижения целей по росту пенсий
Счетная палата заметила, что с 2019 года в прогнозе социально-экономического развития проекта федерального бюджета России отсутствует показатель «среднегодовой размер пенсии», сообщает «ТАСС».
Моя Москва.онлайн 05:48
Происшествия
Мать убитой в Саратове девочки записала видеообращение
Мать убитой в Саратове девятилетней девочки записала видео обращение r жителям города. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Газета.Ru 09:21
Авто
Россиян предупреждают об изменении транспортного налога
Как и ранее, поблажек россиянам ждать не стоит — тема отмены транспортного налога не сдвинулась «с мертвой точки».
SpeedMe 11 октября в 09:16
Политика
Зеленский призвал украинцев «не создавать картинку» для российского ТВ
Политик попросил украинцев «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
Аргументы и Факты 03:54
Кино
Онлайн-кинотеатр Okko представил собственный сериал о постапокалипсисе
Студия Okko Studios представила на кинорынке в Каннах собственный сериал «Выжившие», передает корреспондент RNS с мероприятия.
Rambler News Service 08:52
Политика
Кремль исключил возможность обсуждения отказа от Крыма в любом формате
В Кремле считают невозможным обсуждение вопроса возврата Крыма Украине в любом формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК 08:57
Армия и оружие
Трамп: курды в Сирии могут отпускать боевиков ИГ для вмешательства США
Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что курды на северо-востоке Сирии, возможно, сами освобождают заключенных боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), чтобы втянуть Вашингтон в конфликт.
Инфорос 08:08
Происшествия
В Кемерове девочка полгода проходила с кисточкой в голове
Доктор клиники Дамир Ахтямов в комментариях к посту рассказал, что девочка упала, когда держала кисточку во рту.
ФедералПресс 04:26
Политика
В Кремле прокомментировали проведение опроса по храму в Екатеринбурге
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал проведение опроса по строительству храма в Екатеринбурге, который состоялся 13 октября.
RT на русском 09:21
Происшествия
На Урале в машине пропавшей девушки обнаружили кровь
Кому именно принадлежит кровь, пока не известно. Автомобиль пропавшей нашли у перекупщиков в Челябинске, имя оказались цыгане.
Газета.Ru 06:41
Происшествия
Airbus А321 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя
Airbus А321 компании "Аэрофлот" благополучно выполнил посадку в аэропорту Шереметьево после отказа правого двигателя, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:41
Политика
Великобритания изменит миграционное законодательство после Brexit
Британское правительство изменит миграционное законодательство после Brexit с тем, чтобы создать справедливую миграционную систему, заявила Королева Великобритании Елизавета II.
РИА Новости 07:14
Происшествия
В московском метро задымилась станция «Выставочная»
Пользуйтесь соседними станциями #мосметро и #МЦК — Московское метро (@MetroOperativno) 14 октября 2019 г. Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пассажиров "Выставочной" эвакуируют из-за задымления.
Вести.Ru 05:57
Здоровье
Россияне стали меньше умирать от алкоголя
Смертность из-за связанных с алкоголем причин снизилась в России с 2010 года на 30%, сообщили в Министерстве здравоохранения.
News.ru вчера в 16:50
Политика
Кандидат от оппозиции победил на выборах мэра Будапешта
Как передает Deutche Welle, на выборах мэра Будапешта, прошедших в воскресенье, победу одержал 44-летний кандидат от левых центристов Гергей Карачонь, набравший более 50% голосов.
Взгляд.ру 03:30
Армия и оружие
Турецкие военные пытаются заблокировать шоссе Алеппо — Хасака в Сирии
Подразделения турецкой армии пытаются заблокировать трассу М-4, которая связывает Алеппо с административным центром Хасаки на северо-востоке Сирии, сообщил телеканал Al Ekhbariya.
ФАН 09:04
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
РИА Новости 12 октября в 09:40
Шоу-бизнес
Бойфренд Равшаны Курковой рассекретил их роман
Актриса Равшана Куркова всегда старалась держать личную жизнь подальше от посторонних глаз.
Дни24 06:38
Футбол
В «Торпедо» решат вопрос об участии в РПЛ к концу сезона
Московский футбольный клуб «Торпедо» решит вопрос об участии в Российской премьер-лиге (РПЛ) в конце сезона.
Известия 08:10
Экономика
SEC блокирует распространение криптовалюты братьев Дуровых
Коммерсантъ вчера в 12:01
Здоровье
СОГАЗ-Мед напомнил о своевременном лечении заболеваний ЖКТ
СОГАЗ-Мед рассказал, как не допустить перехода гастрита в рак, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Страховой компании "СОГАЗ-Мед".
SakhalinMedia.ru 11 октября в 20:00