Экономика

СаминвесторСаминвесторМедведев потребовал отменить банковский роуминг

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Медведев призвал отменить комиссии за «банковский роуминг» в России

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

Ведомостивчера в 08:44
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Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
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Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру

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В Германии ответили на угрозы Эрдогана открыть границы для беженцев

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция начала масштабную антитеррористическую операцию, получившую название «Источник мира», в районах Сирии к востоку от реки Евфрат.
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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
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