МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Комиссии при переводе средств между регионами РФ в рамках одного банка недопустимы и должны быть устранены, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев.

с чего всё началось

Во время рассмотрения премьер-министр Дмитрий Медведев потребовал отменить банковский роуминг, так как «межрегиональная дискриминация недопустима», сообщает «Коммерсантъ».

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