Политика

Вести.RuВести.RuМедведев поведал о странных заявлениях американской администрации

По словам Медведева, Вашингтон всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведет "торговые войны", а также по сути дезорганизует международный торговый оборот. Сотрудничество и интеграционные процессы на континенте нашим коллегам из-за океана не сильно нравится, отметил Медведев.
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