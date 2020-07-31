Религия
Московский КомсомолецМедведев поздравил мусульман с Курбан-байрамом
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:13, Ашберн
Происшествия
Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
Коммерсантъ 00:48
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 05:20
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Общество
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news вчера в 04:04
Общество
В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием
Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия вчера в 07:26
Происшествия
На депутата Галямину завели уголовное дело за нарушения на митингах
Следственный комитет возбудил уголовное дело против московского муниципального депутата Юлии Галяминой за неоднократные нарушения при организации митинга, сообщается на сайте СК.
РБК 05:07
Происшествия
Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп
Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
Игры
В GTA Online могут добавить Либерти-Сити из GTA IV
The GEEK 29 июля в 10:29
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Футбол
Кокорин не стал комментировать информацию о переходе в «Спартак»
RT на русском 03:17
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru 29 июля в 12:27
Общество
Самый молодой губернатор России заразился коронавирусом
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, который является самым молодым руководителем региона в России, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 04:38
Политика
Кремль назвал безосновательным задержание 33 россиян в Белоруссии
Безосновательное задержание 33 россиян в Белоруссии не совсем укладывается в параметры союзнических отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:51
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Происшествия
ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС
Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
Общество
В Хабаровске арестовали освещавшего протесты блогера
Суд в Хабаровске на семь суток арестовал блогера Алексея Романова, который на своем YouTube-канале освещал митинги в Хабаровске, сообщил РБК адвокат «Правозащиты Открытки», представляющий интересы Алексея Романова Виталий Тыхта.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
Путин предложил вручать вместе с паспортом РФ новую Конституцию
Напомним, 3 июля на встрече с рабочей после голосования по поправкам к Конституции РФ президент страны Владимир Путин указал на необходимость продолжить работу и отслеживать реализацию принятых изменений.
REGNUM 06:02
Авто
Kia представил новый Carnival, который появится в России
Корейский концерн Kia Motors официально презентовал минивэн Carnival четвертой генерации. Уже известно, что новинка доберется и до России.
Новые автомобили вчера в 11:22
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Кино
Ди Каприо спродюсирует сериал по роману Олдоса Хаксли
Леонардо Ди Каприо станет продюсером сериала, основанного на романе-утопии Олдоса Хаксли «Остров».
News.ru 05:30
Футбол
«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон
Российская газета 05:29
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Космос
Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала
Evo-rus.com вчера в 06:08
Шоу-бизнес
Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу
В Москве госпитализирована народная артистка России Екатерина Жемчужная. Как сообщает телеграм-канал Mash, ей стало плохо еще накануне.
Территория новостей 06:49