Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал утверждение нового состава правительства. На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

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