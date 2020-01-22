Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новое правительство РФ с началом работы, пожелав эффективного решения важнейших задач. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

Здоровье Число погибших от нового коронавируса в Китае выросло до девяти Число погибших от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае, увеличилось до девяти человек, заявил замглавы Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь в ходе брифинга.

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Хоккей Гол Бучневича не спас «Рейнджерс» от проигрыша «Айлендерс» Стоит отметить, что российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил одну шайбу, тогда как другой отечественный форвард, Артемий Панарин пропустил встречу по причине травмы.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Политика В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.