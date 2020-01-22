Политика
ФАНМедведев поздравил новое правительство с началом работы
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новое правительство РФ с началом работы, пожелав эффективного решения важнейших задач. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».
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Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН 17:13
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