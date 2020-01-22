Политика
Аргументы и ФактыМедведев поздравил с началом работы новый состав правительства
Заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства РФ с началом работы. Поздравление он разместил в соцсетях. В нем экс-премьер еще раз поблагодарил прошлый состав правительства за «профессиональную работу в весьма непростых условиях».
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Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН вчера в 17:13
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Медведев поздравил новый кабмин с началом работы, пожелав эффективности
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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