Футбол
Аргументы и ФактыМедведев поздравил сборную РФ по футболу с победой над шотландцами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил национальную команду с победой над сборной Шотландии в отборочном матче Евро-2020. «Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!», - написал Медведев в своем Twitter.
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Футбол
Сборная России разгромила шотландцев в отборочном матче Евро-2020
Сборная Российской Федерации по футболу разгромила сборную Шотландии в отборочном матче Чемпионата Европы — 2020 со счетом 4:0.
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Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
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Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
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В находившемся до 2014 года под юрисдикцией Киева Крыму отсутствовали «цивилизация и инфраструктура», заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
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Путин освободил Сергея Глазьева от должности советника президента РФ
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