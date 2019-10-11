Футбол
ТАСС СпортМедведев поздравил сборную России по футболу с победой над шотландцами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Шотландии в отборочном матче турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись Медведев разместил в пятницу в Twitter. "Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!" - говорится в сообщении.
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Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020
В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
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