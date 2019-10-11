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ТАСС СпортТАСС СпортМедведев поздравил сборную России по футболу с победой над шотландцами

Кипр — Россия
13 октября
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Стадион «ГСП»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Шотландии в отборочном матче турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись Медведев разместил в пятницу в Twitter. "Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!" - говорится в сообщении.
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