Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над командой Шотландии в отборочном матче турнира чемпионата Европы 2020 года. Соответствующую запись Медведев разместил в пятницу в Twitter. "Россия - Шотландия 4:0. Молодцы!" - говорится в сообщении.

Медведев поздравил сборную России по футболу с победой над шотландцами

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