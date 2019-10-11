Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Российская команда уверенно победила шотландцев со счетом 4:0.

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