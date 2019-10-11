Футбол

Газета.RuГазета.RuМедведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Россия — Шотландия
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Москва, Стадион «Лужники»
42′
Джон Флек
46′
Оливер Бёрк
Лоуренс Шенкленд
Артем Дзюба
57′
Магомед Оздоев
60′
Юрий Жирков
Денис Черышев
66′
68′
Райан Фрэйзер
Райан Кристи
Артем Дзюба
70′
Алексей Ионов
Ильзат Ахметов
77′
81′
Джон Флек
Стюарт Армстронг
Александр Головин
84′
Артем Дзюба
Николай Комличенко
86′
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Российская команда уверенно победила шотландцев со счетом 4:0.
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