Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил сборную России с победой над национальной командой Шотландии в матче отборочного цикла чемпионата Европы - 2020, передает ТАСС. Российская команда уверенно победила шотландцев со счетом 4:0.

Медведев поздравил сборную России с победой над Шотландией

Политика КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году Крупнейшие разработчики вертолётов России конструкторское бюро «Миль» и «Камов» будут объединены в Национальный центр вертолётостроения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Вертолёты России» (входит в «Ростех»).

Шоу-бизнес Анастасия Решетова подтвердила, что замужем за Тимати В ближайшее время модель станет мамой. Поклонницы Анастасии Решетовой ждут не дождутся пополнения в звездном семействе.

Армия и оружие Путин: Зеленский не смог обеспечить развод сил в Донбассе Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.

Общество Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать его квартиру Политик Алексей Навальный сообщил о требовании прокуратуры арестовать принадлежащую ему квартиру.

Политика Зеленский заявил о возможном выходе Киева из Минских соглашений Ранее в МИД Украины заявили, что для Донбасса есть три варианты развития событий: заключить договоренности в рамках Минских соглашений, тянуть время или больше не возвращаться к этому региону страны.

Гаджеты В сети появились характеристики безрамочного 5G смартфона Nokia Что касается названия смартфона, то называться он будет, скорее всего, Nokia 8.2 5G.

Шоу-бизнес Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах Максим Галкин удивил пользователей социальной сети Instagram новым видео. Юморист предстал перед подписчиками в одних трусах.

Кино Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и другие на премьере сиквела «Зомбилэнда» в Лос-Анджелесе В Лос-Анджелесе вечером в четверг состоялась премьера комедийного фильма ужасов "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", который является прямым продолжением "Добро пожаловать в Zомбилэнд", вышедшего на экраны десять лет назад.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Путин заявил, что он не против либерализма Президент России Владимир Путин на заседании совета глав-государств СНГ заявил, что не против либерализма, но у стран СНГ есть свои традиции и культурные формы взаимодействия.

Единоборства Канело: Головкин — уже не вызов для меня, а Андрейд — скучен По мнению Канело, Сергей Деревянченко больше заслуживал победы в бою с Геннадием Головкиным за вакантный титул IBF, а третий бой с Головкиным ему интересен только величиной гонорара.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Кино Добронравов высказался об уходе Добрынина из «Сватов» Актер Николай Добрынин эмоционально отреагировал на слухи о своем уходе из комедийного сериала "Сваты".

Общество На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун Тайфун "Хагибис" приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 километров в час. Авиакомпании отменили более 800 рейсов.

Общество Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.

Здоровье Российских водителей проверят на хронический алкоголизм По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.

Политика В Ашхабаде начался саммит глав государств-членов СНГ Заседание совета глав государств-членов СНГ, в котором принимает участие президент России Владимир Путин, проходит в пятницу в столице Туркмении, началась встреча с общения лидеров в узком составе.

Общество Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.

Шоу-бизнес Дочь Заворотнюк поблагодарила Стаса Михайлова за поддержку Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна в сторис Instagram поблагодарила певца Стаса Михайлова, который ранее на своей страничке высказался о ее матери.

Происшествия В Тюменской области уволили агрессивного учителя ОБЖ Учителя ОБЖ, который нецензурно выражался и бил школьников во время урока в школе поселка Боровский Тюменской области, уволен, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Андрей Степанов.