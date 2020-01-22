Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства страны с началом работы. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте". Медведев пожелал новому правительству эффективного решения стоящих перед Россией задач.

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