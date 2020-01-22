Политика
Газета.RuМедведев пожелал новому правительству России эффективной работы
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства страны с началом работы. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте". Медведев пожелал новому правительству эффективного решения стоящих перед Россией задач.
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Поздравляю новый состав правительства России с началом работы! Желаю всем членам правительства эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной.
— Дмитрий Медведев, российский политикФАН вчера в 17:13
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Медведев поздравил новый кабмин с началом работы, пожелав эффективности
Московский Комсомолецвчера в 16:38
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