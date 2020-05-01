Коронавирус
Газета.RuМедведев пожелал заразившемуся коронавирусом Мишустину выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. Такое заявление Медведев сделал на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.
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Уважаемый Михаил Мишустин, желаю вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни.
— Александр Вучич, сербский политикРИА Новости 04:50
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