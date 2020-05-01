Уважаемый Михаил Мишустин, желаю вам скорейшего выздоровления. Убежден, что свойственные вам жизненная энергия, сила и оптимизм будут сильнее болезни.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, который заразился коронавирусом, скорейшего выздоровления. Такое заявление Медведев сделал на совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

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Происшествия Журналисту Олегу Зурману залили дверь пеной Похожая на строительную пену субстанция застыла и у журналиста не получилось открыть дверь.

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