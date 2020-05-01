У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован. Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя.

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Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 37

Политика Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов "Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи с вами, Владимир Владимирович, по всем основным вопросам", - добавил он, обращаясь к президенту. 5,7K

Наука Названы преимущества замены масок новым средством от коронавируса Щиток же помогает лучше соблюдать социальное дистанцирование - через прозрачную поверхность маски можно видеть движения губ собеседника, что улучшает восприятие речи. 152

Гаджеты Intel показала прототип своего высокопроизводительного GPU Источник изображения: Twitter, Intel Graphics Известно, что Intel делает большие ставки на семейство графических процессоров Xe, которые предложат унифицированную архитектуру почти во всех рыночных сегментах, от интегрированной в массовые процессоры графики до суперкомпьютеров.

Политика Зеленский призвал украинцев соблюдать ограничения на майские праздники Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом соблюдать ограничения, введенные для противодействия распространению коронавируса нового типа, на майские праздники. 1

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Экономика Нацбанк: ВВП Украины сократится на 11% во втором квартале Национальный банк Украины считает, что ВВП страны во втором квартале 2020 года сократится на 11% из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз, опубликованный регулятором. 2

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Финансы Банки снова начали снижать ставки по вкладам Крупные российские банки снова приступили к снижению ставок по вкладам после их увеличение в марте и начале апреля. 20

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Общество Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в мае 2020 года и коснутся многих россиян. 54