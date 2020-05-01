Коронавирус
ТАССМедведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
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У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус. Желаю ему скорейшего выздоровления. От вируса никто не застрахован. Призываю всех во время майских праздников соблюдать самоизоляцию. Будьте здоровы, берегите родных и себя.
— Алексей Кудрин, российский политикТАСС вчера в 15:25
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