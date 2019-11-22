Общество

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил способ трансформации четырехдневной рабочей недели.
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Медведев предложил способ трансформации четырехдневки

Премьер-министр и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с региональным активом партии предложил, как можно использовать идею четырехдневной рабочей недели.
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