Российский премьер-министр Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о «регуляторной гильотине» на Банк России. Об этом он заявил 28 ноября на заседании правительства.

Медведев предложил не применять «регуляторную гильотину» к ЦБ РФ

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